Українська співачка Оксана Муха завітає до Праги

24 серпня, у День Незалежності України, в празькому музичному театрі «Карлін» (Hudební divadlo Karlín) відбудеться концерт відомої української співачки, переможниці популярного телепроєкту «Голос країни» Оксани Мухи.

У репертуарі вокалістки твори різного формату - від стародавніх українських народних пісень до сучасної авторської та експериментальної музики.

Foto: www.hdk.cz Афіша до святкового концерту Оксани Мухи в Празі.

Оксана Муха є випускницею Львівського музичного училища імені С. Людкевича та Львівської музичної академії імені М. Лисенка. П’ять років працювала скрипалькою в оркестрі «Леополіс», з яким багато гастролювала країнами Європи.

У 2011 році вона стала володаркою Гран-прі І Міжнародного конкурсу імені Квітки Цісик, де її назвали «українською Квіткою Цісик». У 2019 році удостоїлася високого звання «Заслужена артистка України».

Співачка мріє про те, щоб українська пісня лунала у кожному українському домі, щоб через неї світ відкривав собі Україну та українську націю.

Концерт відбудеться 24 серпня о 20 годині в музичному театрі «Карлін» за адресою: Křižíkova 10, Praha 8.