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Українська співачка Оксана Муха завітає до Праги

Наталія Драган
Foto: https://showbiz.24tv.ua/ Альона Николаєвич

Ілюстраційне фото.

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12:00

Подарунком до Дня Незалежності України для всіх українців у Чехії стане виступ відомої української співачки Оксани Мухи. 24 серпня вона надасть святковий концерт у Празі.

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24 серпня, у День Незалежності України, в празькому музичному театрі «Карлін» (Hudební divadlo Karlín) відбудеться концерт відомої української співачки, переможниці популярного телепроєкту «Голос країни» Оксани Мухи.

У репертуарі вокалістки твори різного формату - від стародавніх українських народних пісень до сучасної авторської та експериментальної музики.

Foto: www.hdk.cz

Афіша до святкового концерту Оксани Мухи в Празі.

Оксана Муха є випускницею Львівського музичного училища імені С. Людкевича та Львівської музичної академії імені М. Лисенка. П’ять років працювала скрипалькою в оркестрі «Леополіс», з яким багато гастролювала країнами Європи.

У 2011 році вона стала володаркою Гран-прі І Міжнародного конкурсу імені Квітки Цісик, де її назвали «українською Квіткою Цісик». У 2019 році удостоїлася високого звання «Заслужена артистка України».

Співачка мріє про те, щоб українська пісня лунала у кожному українському домі, щоб через неї світ відкривав собі Україну та українську націю.

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Концерт відбудеться 24 серпня о 20 годині в музичному театрі «Карлін» за адресою: Křižíkova 10, Praha 8.

Придбати квитки на концерт можна ТУТ.

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