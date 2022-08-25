Зміни у школах. З вересня навчання для українських дітей стане обов'язковим

Чехія та Україна готують угоду про співпрацю у сфері освіти. Серед іншого передбачається злагодження процесу навчання. Угоду мають затвердити восени. Про це після візиту до України заявив міністр освіти Чехії Владімір Балаш.

Фахівці міністерства обговорювали з українськими колегами й навчання українських учнів у чеських школах з вересня. За словами Балаша, українська сторона виступає за створення так званих українських суботніх шкіл. У Брно та Празі мають створити центри, де українські учні могли б складати вступні чи інші іспити.

Крім того, з вересня відвідування початкової школи для українських біженців у Чехії стане обов’язковим. За словами міністра, неможливо допустити, що біженці відмовлятимуться віддавати дітей до шкіл.

«Нам потрібно зосередитися на сім'ях і пов'язати нашу інформацію з даними, якими володіє Департамент праці та соціальних питань», - сказав він.

До того ж, Міністерство праці має уявлення про кількість виплачених соціальних пільг. За словами Балаша, інформацію про обов'язкове відвідування школи дітей біженців поширюватиме і українське посольство.

Він додав, що вважає проблемою відсутність ясності щодо того, скільки біженців має бути в середніх школах Чехії. Останніми місяцями деякі експерти звернули увагу на те, що слід зосередитися на освіті українців після закінчення початкової школи, бо без середньої освіти в майбутньому вони могли б бути тягарем для держави.