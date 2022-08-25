Hlavní obsah

Незастраховані автівки з України: Чехія перестане покривати збитки

Петр Швігел, Дарина Дзюба

Дослідження: Де найдорожче житло у Європі? У Празі

ČTK, Дарина Дзюба

10 визначних пам'яток Чеської Швейцарії. Що відвідати там, де немає вогню

Дарина Дзюба, Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниУкраїнський день у Празі. Знайдіть себе або своїх друзів на фото

Український день у Празі. Знайдіть себе або своїх друзів на фото

Seznam Zprávy
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

У День Незалежності України на головній площі Праги можна було побачити безліч синьо-жовтих стягів.

Reklama

9:30
aktualizováno • 9:56

Кілька сотень людей відсвяткували День Незалежності України у чеській столиці. Водночас українці пригадали пів року з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перегляньте світлини у нашій галереї.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

+13

Sdílejte článek

Související články

Чехія припиняє сплачувати медичне страхування. Проте є деякі винятки

Чеська транспортна компанія запрошує на роботу українських водіїв

З переповненого потяга до України: Ми їдемо святкувати незалежність

«Я хочу повернутися до армії», – каже один з українських військових, які лікуватимуться в Чехії

Související témata:
Українські новини

Наступні новини