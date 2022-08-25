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Український день у Празі. Знайдіть себе або своїх друзів на фото
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9:30
aktualizováno • 9:56
Кілька сотень людей відсвяткували День Незалежності України у чеській столиці. Водночас українці пригадали пів року з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перегляньте світлини у нашій галереї.
Ukrajinské zprávy - Українські новини
- Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
- Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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