Український день у Празі. Знайдіть себе або своїх друзів на фото

Український день у Празі. Знайдіть себе або своїх друзів на фото

У День Незалежності України на головній площі Праги можна було побачити безліч синьо-жовтих стягів.

Кілька сотень людей відсвяткували День Незалежності України у чеській столиці. Водночас українці пригадали пів року з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перегляньте світлини у нашій галереї.