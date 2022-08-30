У четвер діти знову підуть до шкіл та дитячих садків

Видання «Seznam Zprávy» підготувало основну інформацію, необхідну для гарного початку нового навчального року.

Коли починається навчальний рік

Навчання у чеських школах починається здебільшого у четвер, 1 вересня. Але є винятки, коли через заплановану реконструкцію директори шкіл відкривають школи в понеділок, 5 вересня, або навіть пізніше. Інформацію щодо відкриття можна знайти на сайті окремих шкіл.

Яким буде перший день у школі

Перший день, особливо в початкових школах, - це традиційні знайомства. Діти приходять на один урок, і у більшості шкіл близько дев'ятої години ранку вони вже йдуть додому.

Цього дня діти дізнаються про основну інформацію щодо навчального року, отримають інструкції, що треба купити, а що вони отримають у школі.

Працюватимуть також шкільні їдальні та групи продовженого дня. Але зазвичай їдальні відкриті лише з другого дня, а групи продовженого дня (післяобідні) працюють здебільшого з першого навчального дня. Інформацію щодо режиму роботи їдальні та групи продовженого дня у перший день можна знайти на сайті школи.

На відміну від України, де у перший шкільний день школярі одягають святкове вбрання, у Чехії діти йдуть до школи в звичайному одязі. Винятком є діти, які йдуть до школи вперше, зазвичай їх супроводжують батьки.

Скільки коштує обов’язкове шкільне приладдя

Початок школи фінансово вимогливий. У окремій статті ми підрахували скільки коштує основне приладдя. Але варто враховувати й те, що список включає також речі для позакласної діяльності: спортивні та інші гуртки, організовані школою. На відміну від минулого року, коли діти біженців з України могли безкоштовно відвідувати гуртки, цього року вони є здебільшого платними.

Українські класи

У школах, де дітей з України не змогли зарахувати до звичайних класів через великий попит, будуть створені спеціальні українські класи. Зокрема, це стосується центральної Богемії, Південної Моравії, де попит був найбільший.