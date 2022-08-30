У четвер діти знову підуть до шкіл та дитячих садків

Článek
Видання «Seznam Zprávy» підготувало основну інформацію, необхідну для гарного початку нового навчального року.
Коли починається навчальний рік
Навчання у чеських школах починається здебільшого у четвер, 1 вересня. Але є винятки, коли через заплановану реконструкцію директори шкіл відкривають школи в понеділок, 5 вересня, або навіть пізніше. Інформацію щодо відкриття можна знайти на сайті окремих шкіл.
Яким буде перший день у школі
Перший день, особливо в початкових школах, - це традиційні знайомства. Діти приходять на один урок, і у більшості шкіл близько дев'ятої години ранку вони вже йдуть додому.
Цього дня діти дізнаються про основну інформацію щодо навчального року, отримають інструкції, що треба купити, а що вони отримають у школі.
Працюватимуть також шкільні їдальні та групи продовженого дня. Але зазвичай їдальні відкриті лише з другого дня, а групи продовженого дня (післяобідні) працюють здебільшого з першого навчального дня. Інформацію щодо режиму роботи їдальні та групи продовженого дня у перший день можна знайти на сайті школи.
На відміну від України, де у перший шкільний день школярі одягають святкове вбрання, у Чехії діти йдуть до школи в звичайному одязі. Винятком є діти, які йдуть до школи вперше, зазвичай їх супроводжують батьки.
Скільки коштує обов’язкове шкільне приладдя
Початок школи фінансово вимогливий. У окремій статті ми підрахували скільки коштує основне приладдя. Але варто враховувати й те, що список включає також речі для позакласної діяльності: спортивні та інші гуртки, організовані школою. На відміну від минулого року, коли діти біженців з України могли безкоштовно відвідувати гуртки, цього року вони є здебільшого платними.
Скільки коштує шкільне приладдя:
Українські класи
У школах, де дітей з України не змогли зарахувати до звичайних класів через великий попит, будуть створені спеціальні українські класи. Зокрема, це стосується центральної Богемії, Південної Моравії, де попит був найбільший.
Маєте питання щодо шкіл?
Якщо ви хочете про щось запитати, використайте спеціальний формуляр для надсилання запитань. Він знаходиться праворуч від статті на комп’ютері, або під статтею, якщо ви читаєте її на мобільному телефоні.