Знайти ліки від температури для дітей у Чехії практично неможливо

«Причиною припинення випуску цих лікарських засобів є постійні проблеми з виробництвом («Нурофен») і проблеми з дистрибуцією, наприклад, препарату «Ibalgin Baby», – розповіла речниця Державного інституту контролю за лікарськими засобами Клара Брунцлікова.

Останнім часом ліки з ібупрофеном люди замінили препаратами з парацетамолом. Він також діє при високій температурі тіла та болю, але не є протизапальним. Однак навіть деякі ліки з парацетамолом для дітей зараз недоступні.

«Наразі на ринку мають бути доступні лікарські засоби «Ibuprofen DR.MAX» або «Nurofen Junior Pomeranč» з лікарською речовиною ібупрофен для дітей», – додала Брунцлікова.

Проте знайти аптеку, де досі є ці ліки, багатьом батькам майже не вдається.

«Повідомляю, що у всіх великих мережах аптек препарати «Нурофен», «Ібалгін», «Парален» і «Панадол» розпродано. З нетерпінням чекаю на початок школи та застуду у дітей», – написала у Твіттері одна із користувачок соцмережі.

Навіть якщо ці ліки з'являються на полицях аптек, зазвичай їх швидко розбирають. «Протягом усього літа у нас не було препаратів для дітей з ібупрофеном – ні сиропів, ні свічок, ні розчинних таблеток. Позавчора з’явилися сиропи з ібупрофеном, але вони були повністю розпродані за один день і більше не доступні», – пояснила Міхаела Бажантова, речниця Чеської фармацевтичної палати.

Коли відновляться поставки?

Як додав голова асоціації «Молоді фармацевти» Лукаш Малий, такі збої стосуються не лише Чехії.

«З ними також стикаються, наприклад, у Німеччині», – сказав він. Однак останні упаковки препаратів можна знайти в деяких аптеках або на складах. Так само деякі ліки можуть бути доступні в магазинах побутової хімії або інших місцях з ліцензією.

«На щастя, доступними залишаються таблетки ібупрофену від 6 років, а також парацетамол для пацієнтів вагою від 12 кілограмів. «Проти минулого тижня, ібупрофена для індивідуального приготування свічок більше немає в аптеках, але парацетамол все ще доступний», – описав фармацевт.

Однак проблема з такими індивідуально виготовленими замінниками полягає в тому, що вони в кілька разів дорожчі та призначені для короткострокового користування. Тому зазвичай їх виготовляють у лікарняних аптеках для негайного споживання.

«Однак я думаю, що окремі ліки все ж можна знайти в аптеці, і ми завжди будемо намагатися пристосуватися і вирішити проблему. Поки люди не почнуть панікувати і масово купувати препарати», – додав голова асоціації.