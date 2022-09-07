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ZprávyУкраїнські новиниМарш вдячності у Брно: українці вийдуть на головну площу міста подякувати чехам

Марш вдячності у Брно: українці вийдуть на головну площу міста подякувати чехам

Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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12:00

У неділю, 11 вересня, на Домініканській площі у Брно під гаслом «Красно дякуємо!» відбудеться Марш вдячності.

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Минулої неділі Марш вдячності відбувся у чеській столиці. На головній площі Праги зібралися сотні українців, аби подякувати чехам за прихисток, підтримку та гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу Україні. До маршу долучилися учасники українського гурту «Скай» та київська співачка Severina.

Тепер українці планують зібратися у історичному центрі Моравії та другому найбільшому місті Чехії – у Брно. Мета заходу – висловити вдячність жителям міста за захист, турботу та любов, які отримали українці. Подякувати містянам за підтримку та подарувати сувеніри вдячності, які з любов’ю готували українські діти та їхні мами. Це, за словами організаторів, прояв взаємоповаги та взаємопідтримки між українським та чеським народами.

Foto: Фейсбук організаторів Маршу вдячності.

Афіша заходу від організаторів події.

Марш вдячності проходить та планується у майже 30 містах 16 країн світу:  Нідерландах, Італії, Австрії, Польщі, Франції, Угорщині, Шотландії, Німеччині, США та в інших країнах.

«Сказати «дякую» просто: словом, піснею, танцем, обіймами. Простою людською щирістю або подарунком від серця, додати ще одну посмішку в цей світ, посилити віру в гідних українців, подарувати відчуття взаємності», – розповідають організатори про мету запланованої події, додаючи, що на заході очікується декілька сотень людей.

Програма заходу:

12.00 – Збір учасників на Домініканській площі

12.15 – Вітальне слово від організаторів та почесних гостей

12.30 – Виступи дітей з українськими та чеськими піснями

13.00 – Мирна хода учасників по узгодженому з адміністрацією міста маршруту у центрі Брно

Більше про подію ТУТ.

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