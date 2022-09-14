Чеська школа: що треба знати батькам українських школяриків

Минуло майже два тижні, як розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч багато дітей з України вперше сіли за парти чеських шкіл. І, незважаючи на те, що, здавалося б, системи організації навчання в чеських та українських школах схожі, все ж таки вони мають значні відмінності. Про це редакція поспілкувалася зі вчителькою школи «Vratislavova» Марією Гаврилюк.

Як побудована система навчання дітей у чеських школах?

Система чеської школи схожа на українську: дошкільна, основна (základní škola), середня та вища освіти. Обов’язкова освіта: перший рік дошкільного виховання, може бути ще й підготовча група один рік (přípravka), далі 1-5 класи (перший ступінь навчання, початкова школа), 6-9 класи (2-й ступінь навчання, старша школа).

Середня освіта має різні ступені: середня школа з матурітою та без неї, училища та чотирирічні гімназії. Матуріта - це державні підсумкові іспити (атестат зрілості), після успішного складання яких студенти мають право вступати до університетів чи йти працювати за набутим фахом.

Середню освіту здобувають ті учні, які склали вступні іспити чи пройшли співбесіди (у квітні – травні) на достатньому рівні. Особливу увагу батькам варто звернути на те, що при вступі до середньої школи беруться до уваги оцінки 8-го та 9-го класів, а в середньому балі атестату (vysvědčení) важливу роль відіграє оцінка за поведінку.

Дуже важливим для батьків є термін подання заяв (přihláška) до середньої школи. Більшість шкіл приймають заяви до лютого, але є й такі, що приймають у листопаді. Для того, щоб подати заяву до вибраної середньої школи, треба взяти у своїй початковій школі підписану директором заяву.

Середня освіта в Чехії не є обов'язковою. Але тільки повна середня освіта з матурітою, на здобуття якої йде 13 років, дозволяє школярам право продовжувати навчання у вищих навчальних закладах країни.

Як працює група продовженого дня?

У початковій школі діє група продовженого дня. Початок та кінець роботи групи у кожної школі свій. Але загалом від 6:30 до 8:00 і від 12:00 до 16:30 (17:30). За групу продовженого дня батьки оплачують самостійно. Ціни у школах можуть відрізнятися.

Чи треба платити за гуртки?

Майже у всіх школах дирекція намагається організувати для дітей гуртки. Вони можуть бути як у школі, так і за її межами. Гуртки платні. Ціни кардинально відрізняються залежно від організації, яка їх реалізовує. Важливо те, що діти практично цілий день під наглядом вчителів чи вихователів. Адже і старшим дітям заборонено покидати будову школи протягом навчання.

Хочу зауважити, що методика навчання у чеській школі передбачає так звані адаптаційні тижні. Тобто перший тиждень навчання проходить у різноманітних виїздах та подорожах. Головне, щоб діти легко та безстресово перейшли від режиму канікул до режиму навчання.

Що таке «Бакаларж»?

Щодо спілкування між батьками, дітьми та вчителями та адміністрацією школи, то практично всі школи перейшли на електронне спілкування в програмах «Бакаларжі» (bakaláří) та «Едупейдж» (Edupage).

Ці додатки дуже корисні, оскільки в них видно всі класні журнали, оцінки дітей, домашні завдання, планування школи, розклад, заплановані акції, коментарі для батьків.

Якщо дитина не йде до школи, то достатньо написати причину її відсутності в програмі та відправити повідомлення на ім’я класного керівника. Щоправда, в деяких школах поза Прагою функціонують письмові звільнення від батьків.

Водночас треба пам’ятати, що якщо ви, наприклад, їдете у відпустку і вам потрібно звільнити дитину на понад три дні, то у такому разі необхідно йти до директора та написати відповідну заяву. Якщо дитина хворіє, то деякі школи вимагають підтвердження від лікаря.

Як діти харчуються в школі?

Окремим питанням, яке батьки вирішують на початку навчального року, – це організація харчування дітей. У кожної школи ця структура функціонує по-різному. Тому й ціни за обіди відрізняються. Це залежить від фірми, з якою співпрацює школа, вибору продуктів та кількості обідів. Щонайменше у школах кожного дня є два основні обіди на вибір, існує і спеціальна пропозиція для різної групи дієт.

Режим харчування в школі побудований методом поступовості: спочатку харчуються найменші, а потім старші. Батьки мають спеціальні додатки у телефонах, наприклад, «Strava.cz», в яких вони можуть обирати обід, проводити оплати чи робити відмови. Все зручно та просто.

Що заборонено в школі?

Відповідно до правил школи (Školní řád) діти не мають права використовувати телефони чи розумні годинники. У школі категорично заборонено когось фотографувати чи знімати на відео, навіть якщо якась дитина це дозволила іншій. Однак цьогоріч дітям з України, які вперше пішли до чеської школи, дозволено використовувати телефон для перекладу завдань та текстів.

Звичайно, заборонені всі види речовин, що викликають залежність. Щодо прав та обов’язків дітей, батьків і вчителів, то це все прописано у шкільних правилах кожної школи. Батьки ознайомлюються з ними щороку на початку вересня, коли проходять перші батьківські збори, та обов’язково підписують їх.

Чи змінюється графік шкільних канікул?

Графік канікул у всіх школах однаковий тільки для державних свят, різдвяних, великодніх, семестрових та літніх канікул. Осінні та весняні канікули у школах різняться відповідно до плану, який складає Міністерство освіти для всіх шкіл у Чехії. Тому кожного року на початку вересня всі батьки отримують ціле планування навчального року. Це дозволяє кожній родині напланувати всі свої відпустки та подорожі.