У Чехії знову прискорюється епідемія коронавірусу

Щоденна кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Чехії вперше від початку серпня перевищила 3 тисячі. У понеділок заразилися 3288 людей, що приблизно на 500 більше, ніж тиждень тому. Поширення коронавірусу в країні прискорюється восьмий день поспіль.

Минулої доби в лікарнях із підтвердженим коронавірусом перебувало 728 людей, що на кілька десятків більше, ніж у вихідні. Кількість хворих у важкому стані за останній час не змінилася і становить близько 30. Про це йдеться в даних на сайті Міністерства охорони здоров’я Чехії.

Найбільше епідемія набирає обертів у Краловеградському краї, а найменше – у Моравсько-Сілезькому краї.

Останніми днями зростає й кількість осіб, що тестуються на коронавірус. Проте експерти вважають, що лише частина дійсно інфікованих людей йде на тестування. Можливо, у них немає симптомів або вони мають легку форму захворювання, яку можна вилікувати вдома без візиту до лікаря.

Водночас у Чехії починається щеплення наступною дозою від коронавірусу, для більшості людей вже четвертою.