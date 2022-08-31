Інтеграція коштувала мільйони. Скільки учнів з України піде до школи, невідомо

Ось-ось розпочнеться новий навчальний рік. Скільки дітей з України, які втекли до Чехії, насправді піде до школи, досі невідомо. У Міносвіти припускають, що їхня кількість становитиме не більше 70 тисяч.

«Кризові сценарії першого півріччя цього року, які передбачали приїзд до 130 тисяч українських дітей, точно не реалізуються. Якщо ситуація не зміниться, то, згідно з поточними оцінками, кількість українських дітей не повинна перевищувати 70 тисяч», – каже речниця чеського Міністерства освіти і культури Анета Лєднова.

Точних цифр у міністерства немає, оскільки протягом останніх тижнів багато біженців повернулися до України.

«Нині ситуація все ще непередбачувана щодо того, хто залишиться на нашій території у вересні», – каже Павла Кацова, заступниця начальника відділу економіки та законодавства Міністерства освіти.

«Українські партнери підтвердили, що на літо до України повернулися від десятків до сотень тисяч людей. Однак не виключено, що внаслідок розвитку конфлікту багато з них повернуться, але наразі ніхто не може сказати, як розвиватиметься ситуація», – додає вона.

Так, точні цифри держава матиме не раніше вересня та не пізніше жовтня. Наразі у міністерстві розраховують лише на попередні оцінки, хоча актуальні цифри надходять зі шкіл щодня.

Навіть директори шкіл поки не знають, чи всі діти прийдуть на уроки. Наприклад, приблизно 7 тисяч учнів, які ходили до школи навесні, припинили відвідувати їх ще в минулому навчальному році. Тож держава не знає, чи повернуться ці діти, залишаться в Україні, чи поїдуть з батьками до іншої країни Європи.

Програми для адаптації учнів з України Адаптаційні групи квітень - серпень діти 3-15 років 241 425 000 крон Мовні курси квітень - серпень діти 14-18 років 51 569 000 крон Літні мовні курси липень - серпень діти 6-18 років 4 060 000 крон Адаптаційні групи вересень - грудень Джерело: Міністерство освіти, молоді та спорту Чехії

З квітня по серпень на інтеграцію дітей з України Міністерство освіти Чехії витратило майже 300 мільйонів крон. Найбільше коштів пішло на функціонування адаптаційних груп для дітей від 3 до 15 років (241,4 млн) та мовних курсів для підлітків (51,6 млн).

До 15 вересня міністерство приймає заявки на підтримку осіннього функціонування адаптаційних груп. Очікується, що вони працюватимуть до грудня.

Є тут і діти, які приїхали самі, без сторонньої допомоги. Їхня ситуація дійсно вкрай сумна. Люціє Зербіні, координаторка проєкту «Women for women: obědy pro děti» (Жінки для жінок: обіди для дітей)

З початком російського вторгнення в Україну до допомоги суттєво долучилися також некомерційні організації та фонди.

Так, фонд родини Тикач «Жінки для жінок» із проєктом «Обіди для дітей» розраховує на те, що цього року знову зросте інтерес до обідів для дітей із соціально незахищених сімей, у тому числі дітей з України.

«Найбільший попит на допомогу та збільшення кількості потребуючих дітей ми очікуємо у вересні, коли по родинах вдарить економічна криза. Початок навчання у школі завжди є дуже фінансово важким для всіх батьків, а цей рік буде особливо складним», – розповідає виданню Люціє Зербіні, головна координатока проєкту «Обіди для дітей».

Уже зараз у їхній базі побільшало дітей та зареєстрованих шкіл і шкільних їдалень. У минулому навчальному році вони забезпечили обідами 13 тисяч школярів. У новому навчальному році, за підрахунками фонду, їхня кількість може зрости до 17 тисяч.

«Згідно з інформацією, яку ми отримали про дітей, більшість з них приїхали з України лише з мамою, тато був змушений залишитися в Україні. Є тут і діти, які приїхали самі, без сторонньої допомоги. Їхня ситуація дійсно вкрай сумна», – додала координаторка.

З наближенням початку навчального року школи та окремі особи можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги, наприклад, від фонду «Nadacе Via» – до 50 тисяч крон. Фонд допомагає, наприклад, із курсами чеської мови або закупівлею навчальних посібників.

Спеціальний фонд відкрила і організація Терези Максової. Школам він пропонує подати заявку на підтримку на навчання або особистий розвиток українських учнів та студентів.

Некомерційна організація «Post Bellum» побудувала у Празі, де проживає більшість біженців, Центр адаптації дітей та молоді. Він буде діяти і восени, серед іншого для тих, хто не потрапляє до традиційних чеських середніх шкіл – чи то через незнання чеської мови, чи то через заповненість шкіл.

«Учні з України не будуть відвідувати нашу школу. Жоден із них не проходив процедуру вступу. Під час канікул надійшло кілька запитів на прийом, але ми не змогли їх задовольнити через дефіцит місць. Наші перші класи повністю заповнені», – каже Їржі Заїчек, директор Вищої хімічної школи імені Масарика в Празі, а також голова Національної ради Союзу шкільних асоціацій Чеської Республіки «CZESHA».