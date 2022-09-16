«Попит дійсно колосальний». Тут люди отримують безкоштовний одяг

Пробна експлуатація протягом серпня показала, що, окрім їжі, серед людей, які потребують допомоги, є великий попит і на подарований одяг.

Зокрема, продовольчий банк Праги та Центральночеського регіону вже отримав 136 пакетів одягу від некомерційної організації «Клуб одиноких матерів». Загалом йдеться про понад пів тонни текстилю.

«І ми вже все роздали», – каже директорка регіонального продовольчого банку Вера Доушова.

Вони виставили одяг під час роздачі основного продуктового пакету, і люди дуже швидко його розібрали.

«Коли вже люди потребують їжі, насправді їм бракує і речей загальної потреби. Завдяки цій співпраці ми можемо запропонувати більш комплексну допомогу», – додає директорка, а команда «Клубу одиноких матерів» одразу ж запевняє її, що наступні пакунки з одягом вже в дорозі.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Підготовлений одяг. Головне, щоб він був чистим і неушкодженим. Потім його сортують до окремих пакетів.

Дана Павлоускова, директорка «Клубу одиноких матерів», пояснює, що асоціація вирішила заснувати Банк одягу, оскільки відчуває потребу допомогти ширшій групі мешканців. «Ми вже багато років надаємо матеріальну допомогу одиноким батькам. Ми хочемо поширити її на всі цільові групи, які цього потребують. Також банк одягу допоможе пенсіонерам та іншим цільовим групам», – пояснює директорка.

Логічним кроком, за її словами, було зв’язатися з окремими продовольчими банками, які вже мають досвід розподілу допомоги. Нині Банк одягу співпрацює з вісьмома з 15 продовольчих банків.

«Там, де з різних причин цього зробити не вдалося, ми співпрацюємо з найбільшою регіональною некомерційною організацією», – каже Дана Павлоускова. «Ми вже роздали 2,5 тонни одягу. Попит колосальний», – додає вона.

Все, щоб одягнутися

Індивідуальні пакунки з одягом повинні бути гігієнічно упаковані і розсортовані за статтю та розміром. «Основне правило полягає в тому, що одяг має бути чистим і неушкодженим. У пакунках є повний комплект одягу. Футболки, светри, штани та куртки, щоб людина могла одягнутися. Це не так, що людина отримує пакунок, а потім з жахом дізнається, що там 15 футболок», – описує директорка «Клубу одиноких матерів», як на практиці виглядає допомога.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Ось так виглядає пакунок. Одяг сортується за статтю та розміром або віком в окремі набори.

Під час пробного періоду Банк одягу вже опинився в ситуації, коли попит був більшим, ніж вони могли задовольнити.

Як допомогти?

Тому вони намагаються отримати одяг з кількох джерел. Близько семи тонн текстилю на рік доставлятиме, наприклад, компанія «Potex», яка у Празі опікується контейнерами для одягу.

Іншим джерелом повинні бути, наприклад, збори, які серед своїх співробітників будуть організовувати компанії. Але до допомоги можуть долучитися і люди.

«Вони можуть особисто віднести одяг у Празі безпосередньо до Банку одягу або до благодійного магазину у районі Голешовіце», – зазначає Дана Павлоускова. Конкретну інформацію можна знайти на сайті проєкту.