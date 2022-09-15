Hlavní obsah

«Мрію прокинутися під мирним небом». Кияни про життя під час війни

Дарина Дзюба

Сухі ноги навіть у дощ. Криті дерев'яні мости чарують своєю романтикою

Філіп Григера, Дарина Дзюба

Чехія не знає, скільки українських біженців залишилося в країні

Петр Швігел, Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниУкраїнський культурно-освітній центр розпочинає новий навчальний рік

Український культурно-освітній центр розпочинає новий навчальний рік

Наталія Драган
Foto: З архіву Українського культурно-освітнього центру в м. Брно

Центр не має амбіції замінити собою чеську чи українську школу. Він функціонує на добровільній основі для тих, хто хоче знати більше.

Reklama

12:00

17 вересня о 10 годині розпочнеться п'ятий навчальний рік в Українському культурно-освітньому центрі у Брно. Деталі – у матеріалі від засновниці центру Ірини Забіяки.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Український культурно-освітній центр у місті Брно створили у 2018 році активні батьки-українці для своїх дітей. Він поступово ріс і змінювався, пережив випробування ковідними обмеженнями. А цього року відчинив свої двері і для українців, які вимушено приїхали до Брно, тікаючи від війни в Україні.

Навчання у центрі розподіляється на дві складові. Основними предметами є українська мова та читання. Їх доповнюють додаткові: цього року це уроки з петриківського розпису, співу, малювання, логіки, історії та географії України. Викладають у центрі українці – як ті, хто живе у Брно вже давно, так і нові вчителі з України. Центр працюватиме щосуботи для дітей від 6 до 12 років, які бажають вивчати українську мову, культуру та традиції.

На першу зустріч, яка відбудеться цієї суботи, 17 вересня, о 10 годині за адресою Моравська площа, 15, запрошуються всі охочі, які відчувають себе українцями.

За бажанням продовжити знайомство можна буде у щорічній ході національних меншин Бабілон-фесту, яка відбудеться об 11 годині.

Центр є також культурним осередком, де відзначають українські пам’ятні дати (14 жовтня, Шевченківські дні тощо) та свята (День матері, Різдво, День святого Миколая).

Роботу центру підтримує Консульство України в Брно, місто Брно, а також Південно-Моравський край.

Більше інформації про роботу центру можна знайти ТУТ.

Sdílejte článek

Související články

Чеська школа: що треба знати батькам українських школяриків

У Чехії знову прискорюється епідемія коронавірусу

Празький театр запрошує на прем'єру вистави українською мовою

8 фраз, про які вам не розкажуть на уроках чеської

Související témata:
Українські новини
Школа

Наступні новини