Український культурно-освітній центр розпочинає новий навчальний рік

Український культурно-освітній центр у місті Брно створили у 2018 році активні батьки-українці для своїх дітей. Він поступово ріс і змінювався, пережив випробування ковідними обмеженнями. А цього року відчинив свої двері і для українців, які вимушено приїхали до Брно, тікаючи від війни в Україні.

Навчання у центрі розподіляється на дві складові. Основними предметами є українська мова та читання. Їх доповнюють додаткові: цього року це уроки з петриківського розпису, співу, малювання, логіки, історії та географії України. Викладають у центрі українці – як ті, хто живе у Брно вже давно, так і нові вчителі з України. Центр працюватиме щосуботи для дітей від 6 до 12 років, які бажають вивчати українську мову, культуру та традиції.

На першу зустріч, яка відбудеться цієї суботи, 17 вересня, о 10 годині за адресою Моравська площа, 15, запрошуються всі охочі, які відчувають себе українцями.

За бажанням продовжити знайомство можна буде у щорічній ході національних меншин Бабілон-фесту, яка відбудеться об 11 годині.

Центр є також культурним осередком, де відзначають українські пам’ятні дати (14 жовтня, Шевченківські дні тощо) та свята (День матері, Різдво, День святого Миколая).

Роботу центру підтримує Консульство України в Брно, місто Брно, а також Південно-Моравський край.