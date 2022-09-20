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ZprávyУкраїнські новиниШеф чеської дипломатії: Після різанини в Ізюмі потрібен міжнародний трибунал

Шеф чеської дипломатії: Після різанини в Ізюмі потрібен міжнародний трибунал

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: www.eu2022.cz

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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12:00

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський закликав до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу у зв'язку з повідомленнями про виявлення масових поховань в українському місті Ізюм.

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Про це він написав у Твіттері. Такі напади на мирне населення у 21-ому столітті він назвав недопустимим та огидним і це, за його словами, не можна ігнорувати.

У неділю, 11 вересня, українська армія відновила контроль над Ізюмом. Після звільнення міста та відходу російських військ місцева поліція заявила про виявлення тимчасового поховання з 440 могилами, частина з яких є братськими.

За даними української поліції, більшість тіл у могилах належить цивільним особам, а на багатьох ексгумованих тілах є сліди тортур.

«Ми не повинні це ігнорувати. Ми будемо виступати за покарання всіх військових злочинців», – зазначив глава чеської дипломатії.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що зловмисникам доведеться відповісти за свої дії. Звірства, скоєні проти мирного населення, засудив і голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

За словами Борреля, «політичне керівництво Росії та всі причетні до порушень міжнародного та гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, і ЄС підтримує всі зусилля в цьому напрямку».

Президент України Володимир Зеленський кілька разів прокоментував трагедію в Ізюмі. У черговій вечірній промові він закликав покарати Москву за військові злочини. За його словами, світ не повинен спостерігати, як «держава-терорист» Росія вбиває і катує. За його словами, Росія має бути покарана ще більш жорсткими санкціями.

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