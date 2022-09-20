Чехія планує відкрити нове дипломатичне представництво на сході України

До відновлення України долучаться і чеські компанії. За попереднім планом, у рамках післявоєнної відбудови чехи «відповідатимуть» за Дніпропетровську область. Тому Міністерство закордонних справ хоче відкрити нове дипломатичне представництво в столиці – промисловому місті-мільйоннику Дніпрі.

Крім того, уряд визначив напрямки, на яких варто зосередитися чеським компаніям в Україні. Пріоритетом мають бути енергетика, ремонт шкіл, транспортної інфраструктури, охорона здоров’я та ліквідація екологічних збитків. Перші контракти вже знаходяться на стадії узгодження.

Ми розширюємось

Наразі Чехія має своє посольство у Києві та генконсульство на заході країни, у Львові. «У зв’язку з післявоєнною відбудовою України Міністерство закордонних справ зацікавлене в розширенні дипломатичної присутності в цій країні», – підтвердив редакції Seznam Zprávy міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Як варіант для цього чеські дипломати розглядають схід країни і, за інформацією видання, мають зупинитися на Дніпрі. Чехія не має представництва у цьому регіоні з 2014 року, коли міністерство закрило генконсульство в Донецьку з міркувань безпеки.

«Чехія вибрала Дніпропетровську область, яка є другою за величиною та чисельністю населення серед українських областей і має значний економічний потенціал і традиційні відносини з Чехією, як територію, в якій варто активно вести свою діяльність. У післявоєнній відбудові цього регіону зацікавлений і чеський підприємницький сектор. Нині готуються пропозиції щодо форми та інших параметрів дипломатичного представництва на сході України», – пояснив Ліпавський.

Чехія підтримує Україну в її захисті від російської агресії, зокрема, постачаючи військову техніку. А також політично – Чехія, як країна, яка головує в Європейському Союзі, модерує дебати про допомогу Україні, наслідки війни, особливо в енергетичній сфері, та можливості вирішення конфлікту на європейському рівні.

Якір чеських фірм

Дипломати також проводять консультації з Міністерством промисловості та торгівлі щодо зміцнення чеського представництва в Україні. Ще влітку була створена платформа «Business klub Ukrajina», який об’єднує людей, що зацікавлені у бізнесі в Україні, та чеських урядовців і колег з постраждалої від війни країни.

«Ми обговорюємо це. Відкриття генерального консульства у Дніпрі має сенс як через післявоєнну відбудову країни, так і з огляду на те, що низка чеських компаній вже працювала в цьому регіоні до війни», – сказав виданню Томаш Проуза, радник міністра промисловості і торгівлі Йозефа Сікели. У минулому він працював державним секретарем з європейських справ прем’єр-міністра Богуслава Соботки, а нині займається координацією діяльності міністерства в рамках чеського головування в ЄС. А також підготовкою до участі Чехії у післявоєнній відбудові України.

«Плануючи відбудову країни, українці дотримуються регіонального поділу, тобто того, що різні країни-союзниці повинні мати «свій» регіон, в якому вони будуть допомагати. Але навіть якщо це захочуть зробити інакше, Чехія все одно буде активною у Дніпрі. Вже зараз там чеські фірми кинули свій якір», – додає Проуза.

Мається на увазі почесне консульство, яке відкрилося після закриття чеського офісу в Донецьку. Звісно, ​​це не дипломатичне відомство в прямому сенсі цього слова – там не працюють дипломати, але певною «ланкою» є хтось із місцевих.

Побудувати знову і краще

За словами Проузи, однією з ключових сфер, на якій зосередяться чеські компанії, є енергетика. Приблизно за сотню кілометрів від Дніпра знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку окупували росіяни.

Ще одним пріоритетом має бути сфера охорони здоров’я. «Йдеться не лише про продаж лікарняних ліжок. У нас також є кластер компаній, які можуть робити системи управління лікарнями і повністю їх оснащувати. Ми хочемо запропонувати більший медичний пакет, який також включатиме навчання медичного персоналу. Адже сьогодні в Чехії працює багато українських лікарів і медсестер, які вміють працювати з чеським обладнанням. Тому є сенс в тому, аби після повернення до України вони продовжували працювати з пристроями та системами, до яких звикли в Чехії», – додає Проуза.

За його словами, чеська та українська сторони мають хороші відносини. Наприклад, на початку жовтня на Міжнародному машинобудівному ярмарку в Брно буде «день України», куди приїде велика українська делегація.