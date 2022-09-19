«Дітям України». У Празі відкрився новий україномовний клас

15 вересня пролунав перший дзвоник у новому україномовному класі для дітей, які разом із батьками через російську агресію в Україні тимчасово перебувають у Празі. Фінансово проєкт підтримує чеська спілка «Дітям України».

«Сьогодні особливий день. Ми дуже раді, що у нас є можливість організувати безкоштовне навчання для учнів п’ятого класу, що наші діти зможуть продовжувати навчання в Чехії. Навчальний процес побудований відповідно до української системи освіти та проводитиметься дипломованими викладачами українською мовою. Тож діти, родини котрих планують повернення до України після війни, зможуть спокійно продовжити навчання дома. Я бажаю діткам великих успіхів, тільки вперед, і ми переможемо», – відкрила свято засновниця спілки «Дітям України» Оксана Бреславська.

Foto: З архіву Оксани Бреславської. Під час відкриття святкової зустрічі. Ілюстраційне фото.

Заради майбутнього наших дітей Спілка «Дітям України» була заснована в Празі під час війни в Україні. Її основною місією є освіта українських дітей, які постраждали від війни, а також допомога в організації кращого життя дітей, що тимчасово перебувають у Чехії. Саме для цього організація за підтримки районних відділень освіти у Празі та департаменту освіти і науки Львівської ОДА підготувала освітній проєкт - відкриття україномовних класів, котрий допоможе у всебічному розвитку та навчанні українських дітей у Чехії. А щоб полегшити дітям спілкування у новій країні та уникнути соціального ізолювання, їм викладатимуть основи чеської мови. Наразі на навчанні у 2-5 класах перебуває 51 дитина. Частина діяльності «Дітям України» спрямована безпосередньо на проєкти в Україні, де у співпраці з місцевими владами та організаціями вона братиме участь у післявоєнному відновленні шкіл, лікарень, дитячих майданчиків та інших об’єктів, призначених для дітей.

Україномовний клас було відкрито у приміщенні протестантської церкви «До слова» на вулиці Кржижіковій, 44. Діти навчатимуться п’ять днів на тиждень з 8.30 до 13.30 за програмою Міжнародної української школи з подальшим вивченням чеської і англійської мов. У класі є ігрова кімната для відпочинку дітей, а також окреме приміщення для харчування.

«В україномовному класі безкоштовно навчатимуться дітки, які з тієї чи іншої причини не потрапили до чеських шкіл. У штаті є психолог, до якого за потреби можна звернутися. Крім того, ми плануємо додати різні гуртки та спортивні секції, наприклад, заняття в басейні. Будемо дивитися на здібності та інтереси дітей. Наразі діятиме театральний гурток та гурток з англійської мови», – розповіла Оксана Бреславська.

«У подальшому плануємо відкривати класи і в інших районах Праги для дітей, які не потрапили до чеської школи. А в майбутньому – заснувати в Празі справжню українську школу», - додала вона.

Плануємо відкривати класи і в інших районах Праги для дітей, які не потрапили до чеської школи. А в майбутньому – заснувати в Празі справжню українську школу Оксана Бреславська, засновниця спілки «Дітям України»

Класним керівником нового класу буде пані Юлія, яка привітала своїх учнів з початком нового шкільного року і подякувала Чехії за допомогу: «Для нас, українців, початок нового навчального року – це свято. Хочу побажати діткам наснаги, щоб вони досягли того, про що мріють, зустріли у школі вірних, добрих і надійних друзів. Нині Україна переживає важкі часи, і ми дуже вдячні Чехії за допомогу, а також за те, що тут створюються умови для навчання наших дітей».

До свята долучилися й самі учні, які подарували присутнім святковий концерт. У виконанні дітей лунали відомі українські пісні та вірші. Кульмінацією заходу стало спільне виконання гімну України.

Foto: З архіву Оксани Бреславської. Наприкінці святкової зустрічі дітям вручили подарунки. Ілюстраційне фото.

За словами батьків п’ятикласників, переважна частина з них планує повернутися до рідної України, але на це потрібен час. «Ми тут з квітня. Дистанційно навчалися в українській школі. Планували, що з 1 вересня повернемося до України. Але вирішили, що це зарано. Ми не знали, як краще вчинити, але, на наш погляд, рідна спільнота дуже важлива, зокрема для дитини. Тому ми дуже зраділи, коли отримали пропозицію долучитися до навчання в українському класі. Звичайно, ми плануємо повернутися. Мабуть, до Нового року», - розповіла мама п’ятикласника, киянка Ганна Бурцева.

Наразі проєкт має проблеми з організацією безкоштовного харчування дітей у школі. Як зазначила Оксана Бреславська, діти поки ходитимуть до школи зі своєю їжею. В подальшому, залежно від надходження коштів, спілка сплачуватиме за обіди сама.