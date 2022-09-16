Перші дані: 66 163 дитини з України записалися до шкіл, але деякі вже не ходять

Міністерство освіти оприлюднило перші дані про кількість українських школярів у чеських школах.

Після початку навчального року їх зібрали всі директори, і свідчать вони про те, що до чеських шкіл записалося менше біженців, ніж очікувалося. Початкові оцінки розраховували на 130 тисяч учнів, однак насправді йдеться про 66 163 учня.

«Гіпотетично можна стверджувати, що половина українських школярів ходить до чеських шкіл, а половина ні. Але, звісно, ​​ми не знаємо, чи 130 тисяч дітей і підлітків у Чеській Республіці – актуальна цифра», – пояснює заступник міністра освіти з управління відділом освіти та молоді Ян Мареш і додає, що дані щодо кількості біженців у Чехії не є актуальними. За них відповідає Міністерство внутрішніх справ.

Однак Міністерство освіти може сказати, скільки українських учнів навчаються у чеських школах різних рівнів. У новому навчальному році класи початкових шкіл поповнили 18 743 учня, середні – 2 884,а до дитячих садків записалися 5 104 українця. Крім того, кілька десятків з них записалися до консерваторій і вищих професійних училищ.

Однак у загальну кількість учнів слід включити тих, хто записався до чеських шкіл ще у минулому навчальному році. Загалом у Чехії зареєстровано 66 163 українських учнів – 10 258 у дитячих садках, 51 220 у початкових школах, 4 445 у середніх школах, 129 у консерваторіях та 111 у вищих професійних школах.

Біженцям доведеться переїхати «Вони вже три місяці знають, що на зиму їм треба виселятися. Звісно, ​​прямими обігрівачами опалювати приміщення не можна», – розповів виданню Seznam Zprávy Штефан Оршош, власник табору, де досі перебуває близько тридцяти українських біженців. Біженці живуть у котеджах або роздягальнях. Взимку їх просять з'їхати

«Загальний принцип Міністерства освіти, молоді та спорту досі базується на залученні українських учнів до чеських шкіл. Звісно, ​​за деякими винятками, що зумовлені законом «Лекс Україна»», – додає Ян Мареш.

Це, наприклад, ситуації, коли школа може виділити окремий український клас або адаптаційну групу, якщо немає достатньої кількості місць.

Розшукуються 10 тисяч дітей

Однак дані міністерства свідчать про те, що незважаючи на те, що в чеських школах навчається приблизно 66 тисяч українських біженців, близько 10 тисяч із них їх більше не відвідують.

Це учні, які записалися в минулому навчальному році, але не вступили в цьому році. Зокрема, йдеться про 1208 вихованців дитсадків, 8021 учня початкової школи та 371 старшокласника.

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Тепер школам доведеться чекати, щоб побачити, чи прибудуть ще учні у вересні. У випадку дітей, які мають обов’язково відвідувати школу, з'ясується, чи досі вони перебувають у Чехії.

«Тепер нам потрібно з’ясувати, чи 10 тисяч учнів ще будуть відвідувати школу – чи вони досі перебувають у Чехії, чи вже повернулися до України. Процес здійснюватиметься школами в рамках звітів про відкриття», – пояснює Мареш.

Однак це ще не загальна кількість дітей-біженців у Чехії. Велика кількість дитсадків була змушена відмовити дітям дошкільного віку, оскільки в них немає місць навіть для постійних мешканців регіонів. Крім того, інших дітей взагалі не записали, хоча на них розповсюджується обов'язкове відвідування школи.

Тому Міністерство внутрішніх справ вже домовилося з губернаторами областей про перереєстрацію біженців. Водночас під час неї буде з’ясовано, чи пішли українські діти до чеських шкіл.

«Необхідно вирішити, як ми будемо діяти, коли дитина не ходить до школи, а повинна», – додає голова парламентського шкільного комітету, а також губернатор Моравсько-Сілезького краю Іво Вондрак.