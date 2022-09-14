Дефіцит йоду: в установах обіцяють, що незабаром таблетки з’являться в аптеках

«Наразі товар недоступний», – про це повідомляють у всіх інтернет-аптеках, до яких звернулася редакція, у яких продають таблетки йоду від компанії «Hameln».

Саме цей препарат із високим вмістом йодистого калію слід вживати для так званої йодної профілактики. Тобто за умови, що у повітрі підвищена кількість радіоактивного йоду.

При своєчасному вживанні таблетки захищають щитовидну залозу від поглинання радіоактивного йоду, що запобігає одному з небезпечних ефектів радіації.

Нині, коли з України надходять новини про небезпечну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що «небезпека ядерної аварії суттєво зросла», дехто хоче купити таблетки для профілактики.

Але наразі їх немає в аптеках. І це при тому, що Національний план реагування на надзвичайні ситуації передбачає таку можливість. «Населення Чехії має можливість купувати ці препарати в аптеках», - йдеться у плані, у якому також зазначають, що держава не зберігає запаси для всіх жителів. Таблетки отримують передусім атомні електростанції та прилеглі до них території.

Нині в аптеках можна купити лише звичайні харчові добавки зі значно меншим вмістом йоду. в В офіційно рекомендованому препараті міститься 65 мг речовини, проте у харчових добавках –у сто разів менше.

«Препарат розподіляється насамперед для атомної електростанції, а надлишки можна знайти у вільному доступі. Але навесні його вже не було. Крім того, люди купують харчові добавки, що, звичайно, не має особливого сенсу під час ядерної катастрофи», – пояснив виданню Seznam Zprávy Лукаш Малий, голова асоціації «Молоді фармацевти».

Згідно з базою даних Державного інституту контролю за лікарськими засобами, постачання сильнодіючого йоду в таблетках мають відновити протягом вересня. З додатковими запитаннями редакція звернулася до інституту, але там посилаються на виробника, який на запитання не відповідає.

Лікарі: Не приймайте їх без потреби

Незважаючи на те, що через російські атаки в Україні побоюються ядерної катастрофи, влада також застерігає від необачного вживання таблеток йоду. Ліки, призначені для йодної профілактики, слід використовувати лише тоді, коли це порадить держава.

«Вони використовуються для запобігання поглинанню радіоактивного йоду лише тоді, коли людина ризикує вдихнути радіоактивний ізотоп йоду, наприклад, під час ядерної аварії. І вони вживаються тільки у тому разі, якщо населенню про це скаже адміністративний орган, наприклад по радіо чи телебаченню. Якщо вплив радіоактивного йоду триває довше, їх використовують повторно. Саме так сформульовані інструкції, і їх необхідно дотримуватися», – пояснив редакції ендокринолог Вацлав Гана.

Ключовим є саме час вживання – якщо люди почнуть приймати таблетки надто рано, нерадіоактивний йод може знову вичерпатися, а радіоактивний йод все ще може поглинатися щитовидною залозою. Так, профілактика не буде достатньою. Однак, якщо у разі аварії таблетки прийняти занадто пізно, щитовидна залоза вже могла поглинути радіоактивний йод.

Водночас Державний інститут контролю за лікарськими засобами зазначає, що прийом таблеток у невідповідний час і передозування йодом небезпечні.

«При передозуванні може виникнути коричневе забарвлення слизових оболонок, блювота, біль у животі та діарея. Може бути зневоднення та шок. У рідкісних випадках спостерігався стеноз (звуження) стравоходу. Непродумане дозування може спричинити серйозні, іноді незворотні пошкодження щитовидної залози», – зазначають в інституті.

Крім того, таблетки не захищають від дії цілої низки інших речовин, які потрапляють до атмосфери під час катастрофи.

Придатні п’ять років

Оператор атомних електростанцій, а саме «ČEZ, a.s.», встиг придбати таблетки йоду, якими зобов’язаний забезпечити жителів зон навколо атомних електростанцій «Temelín» і «Dukovany». Нині відбувається заміна препаратів.

«У домівках, на робочих місцях, у школах, лікарнях, соціальних закладах тощо», - написала редакції Петра Головкова з відділу стратегії Державної служби з ядерної безпеки.