Минулого тижня Чехія видала українцям 3821 візу тимчасового захисту

За майже сім місяців російської агресії в Україні візи тимчасового захисту отримали 431 975 українських біженців у Чехії. Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством внутрішніх справ Чехії у Твіттері.

Найбільше віз тимчасового захисту було видано українцям минулого понеділка – 1317. У інші робочі дні - сотні віз. У вихідні дні, як і протягом останніх тижнів, візи не видавали.

Біженці повинні прийти до поліції у справах іноземців протягом трьох днів після прибуття до Чехії. За останні сім днів це зробили 12 246 українців, що приблизно на 1,4 тисячі менше, ніж минулого тижня. Діти до 15 років, які складають близько третину біженців, не мають реєструватися. Загалом від початку війни в Україні в Чехії зареєструвалися 485 100 біженців.

Точна кількість українських біженців, які нині проживають у Чехії, невідома. Наприкінці серпня, через півроку після початку російського вторгнення в Україну, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан оцінив кількість українських біженців у країні у понад 300 тисяч осіб.