Hlavní obsah

«Мрію прокинутися під мирним небом». Кияни про життя під час війни

Дарина Дзюба

Сухі ноги навіть у дощ. Криті дерев'яні мости чарують своєю романтикою

Філіп Григера, Дарина Дзюба

Чехія не знає, скільки українських біженців залишилося в країні

Петр Швігел, Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниМинулого тижня Чехія видала українцям 3821 візу тимчасового захисту

Минулого тижня Чехія видала українцям 3821 візу тимчасового захисту

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

18:30

За останній тиждень Чехія видала українцям 3821 візу тимчасового захисту, що на тридцять менше, ніж тижнем раніше. Тимчасові візи дають українцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

За майже сім місяців російської агресії в Україні візи тимчасового захисту отримали 431 975 українських біженців у Чехії. Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством внутрішніх справ Чехії у Твіттері.

Найбільше віз тимчасового захисту було видано українцям минулого понеділка – 1317. У інші робочі дні - сотні віз. У вихідні дні, як і протягом останніх тижнів, візи не видавали.

Біженці повинні прийти до поліції у справах іноземців протягом трьох днів після прибуття до Чехії. За останні сім днів це зробили 12 246 українців, що приблизно на 1,4 тисячі менше, ніж минулого тижня. Діти до 15 років, які складають близько третину біженців, не мають реєструватися. Загалом від початку війни в Україні в Чехії зареєструвалися 485 100 біженців.

Příběhy Ukrajinek. Історії українок

Přinášíme vám příběhy ukrajinských žen, které se navzdory válce rozhodly zůstat doma.

Розповідаємо історії українських жінок, які попри війну вирішили залишитися вдома.

Точна кількість українських біженців, які нині проживають у Чехії, невідома. Наприкінці серпня, через півроку після початку російського вторгнення в Україну, міністр внутрішніх справ Віт Ракушан оцінив кількість українських біженців у країні у понад 300 тисяч осіб.

Міністр фінансів Збинєк Станжура повідомив виданню «Hospodářské noviny», що витрати на українських біженців не можуть перевищувати одного мільярда євро, тобто приблизно 25 мільярдів крон. Проте спочатку він очікував вдвічі більші витрати. Однак, за його словами, українці швидко долучилися до роботи, не так сильно навантажують систему охорони здоров'я і ​​багато з них мають безкоштовне проживання.

Sdílejte článek

Související články

Устецький край витратив 3,2 мільйона крон на роботу центру для біженців

Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусу в Празі

Біженці живуть у котеджах або роздягальнях. Взимку їх просять з'їхати

«Дітям України». У Празі відкрився новий україномовний клас

Související témata:
Українські новини

Наступні новини