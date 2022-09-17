Устецький край витратив 3,2 мільйона крон на роботу центру для біженців

За роботу регіонального центру допомоги біженцям з України з кінця лютого до кінця червня Устецький край заплатив 3,2 мільйона крон. Гроші він вимагатиме від Міністерства внутрішніх справ Чехії. Про це після засідання радників повідомив губернатор Устецького краю Ян Шиллер.

Центр працюватиме тричі на тиждень. Пожежники, які допомагали розміщувати біженців після прибуття до міста Усті-над-Лабем, отримають винагороди з фонду надзвичайної ситуації.

Регіональний центр для біженців відкрився 27 лютого в будівлі колишнього ректорату на вулиці Горжені, що належить місту. Будівлю було надано краю без орендної плати. Витрати складаються насамперед з оплати електроенергії та створення зручностей для мігрантів.

До кінця серпня центр працював щоденно, з вересня – тричі на тиждень. За словами губернатора, його закриття поки не передбачається. «Може бути ще одна хвиля біженців, і ми хочемо бути готовими до цього», – сказав Шиллер.