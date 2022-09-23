Як повідомити про зміну адреси проживання у Чехії?

З перших днів російського вторгнення тисячі українців знайшли тимчасовий прихисток у Чехії. Деяким з них чехи відкрили свої двері і надали житло безкоштовно, комусь вдалося орендувати власне, дехто приїхав до родичів або друзів, а хтось розмістився у державних приміщеннях. Втім, де б ви не жили, важливо пам'ятати – у разі зміни адреси проживання необхідно повідомити про це місцевим органам протягом 3 днів.

Як це зробити?

Про зміну адреси можна повідомити поштою або у будь-якому відділені Міністерства внутрішніх справ Чехії за новим місцем проживання. Змінюючи адресу, ви повинні надати підтвердження про проживання за новою адресою. Таким документом може бути договір про оренду, письмове підтвердження від власника тощо.

Якщо ви не надасте документ, що підтверджує проживання за новою адресою, зміна не відбудеться. Незалежно від того, чи вирішите ви повідомити про зміну адреси особисто чи поштою, якщо ви подаєте договір про оренду як доказ про проживання на території Чехії, вам потрібно зробити завірену копію цього документу. З собою треба мати і посвідчення особи.

У Празі та Середньочеському регіон ви можете повідомити про зміну місця проживання на території Чехії, а також про інші зміни у відділеннях Міністерства внутрішніх справ.

Розклад роботи відділень можна переглянути ТУТ.

В інших регіонах Чеської Республіки ви можете повідомити про зміну місця проживання у Регіональних центрах допомоги Україні (KACPU). Але тільки в робочий час, коли там присутні співробітники МВС. Деякі центри наразі закрилися, інші ж мають обмежений графік роботи, тому ми рекомендуємо завжди перевіряти поточні години роботи ТУТ.