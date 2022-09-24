У Пардубіце скасовують безкоштовний проїзд для біженців з України

«Причини, які призвели до тимчасового пільгового тарифу для громадян України, здебільшого відійшли в минуле. Наразі до Пардубіце прибуває лише незначна кількість біженців», - повідомила інформагентству «ČTK» речниця транспортної компанії Їтка Малінська.

З березня цього року транспортна компанія міста Пардубіце запровадила безкоштовне перевезення для всіх українців, чиї візи були видані після 24 лютого. З липня біженці мали безкоштовний проїзд у громадському транспорті лише протягом місяця з моменту отримання візи.

Від початку російської агресії в Україні до кінця літа до Регіонального центру допомоги Україні в Пардубіце прибуло понад 17 тисяч біженців. Станом на 1 липня в Пардубіцькому краї проживання отримали 16 710 українців, з яких понад 10 тисяч складали жінки. Із загальної кількості українців, які отримали право на проживання, близько 4800 були діти до 14 років.