Міністр освіти: Ми ще «тримаємо місце» для учнів з України

«Актуальні дані зі шкіл – станом на 19 вересня у всіх класах навчається 67 316 українських дітей. Ця цифра включає і тих, хто вже перестав відвідувати школу (близько 10 тисяч), але ми ще «тримаємо місце» для них. Точні дані Міністерство освіти, науки, молоді та спорту Чехії матиме в середині листопада», – повідомив міністр освіти Чехії Владімір Балаш у Твіттері.

Спеціальний закон щодо заходів для біженців передбачає, що у разі пропуску уроків протягом 20 днів без поважних причин українця можуть виключити зі школи. Після цього є ще 15 днів для того, щоб відповісти на виклик. Таке положення міністерство аргументувало тим, що біженці часто переїжджають, не повідомляючи школу і блокуючи тим самим місця для інших учнів.

На початку навчального року Балаш заявив, що згідно з оцінками міністерства, у Чехії навчаються від 57 до 60 тисяч дітей з України. Він зауважив, що очікує більшої кількості старшокласників, а певна кількість дітей у віці 17 років не подавали документи до загальноосвітніх шкіл Чехії, оскільки хочуть закінчити навчання в Україні. Проблемою для них є мовний бар’єр, адже біженці ще погано володіють чеською.