У цьому переконаний заступник міністерки оборони з питань промислового співробітництва Томаш Копечний. В Україні двері Чехії відкриває те, як вона підтримує країну, що захищається від російської агресії. Крім того, за словами Копечного, військова підтримка України означає створення сотень або тисяч нових робочих місць в галузі оборони та безпеки.

Копечний підкреслив, що завдяки тому, як Чехія підтримувала Україну з самого початку, українці тепер готові поділитися з чеськими експертами досвідом, який вони здобули під час війни. Крім того, великою можливістю для чеської економіки він вважає і загальну відбудову України після закінчення війни. Він також наголосив на безпрецедентних темпах, якими Україна приймає закони, необхідні для вступу до ЄС. За його словами, нові закони та економічні можливості в Україні вплинуть на функціонування її економіки.

«Буде створено абсолютно новий майданчик. Це фундаментальна революційна трансформація та найбільша можливість для розширення чеської економіки за кордоном за останні 30 років», – підкреслив він. «Завдяки нашій військовій допомозі, принаймні так кажуть українці, ми маємо там дуже привілейоване становище», – додав він.

Посилення збройових компаній

Перша співпраця з українськими компаніями може бути пов'язана з копенгагенською конференцією. На ній Чехія представила близько п'яти десятків проєктів, частина з яких – у співпраці з українськими компаніями.

«Українці знають, які вимоги висуває їхня армія і Міністерство оборони. Вони працюють з цим від початку до кінця», – зазначив заступник.

Він також підкреслив, що чеські збройові компанії вже наперед розпродали свою ключову продукцію. Тому необхідно нарощувати їхні виробничі можливості. За його словами, ці компанії вже шукають нових працівників. Він зазначив, що це важлива новина в той час, коли, деякі компанії навпаки думають про звільнення своїх працівників через економічні труднощі.

«Важливо зазначити, що той факт, що ми підтримуємо Україну у військовому плані, значно допомагає чеській економіці. Завдяки цьому будуть створені сотні чи тисячі робочих місць, компанії будуть економічно сильними, а отже, інвестуватимуть більше коштів для подальших інновацій та модернізації», – сказав він.

Чехія, за словами Копечного, може повчитися в України у військовій та промисловій сферах. «Для мене було дуже захоплююче, коли в Києві ми побачили, як мобілізували українську промисловість для військових цілей», – зазначив він.

До виробництва не лише зброї, а й усього, що можна було б використати проти російського агресора, за його словами, долучилися навіть університети чи невеликі стартапи, які досі не мали нічого спільного з оборонною промисловістю.

«Україна досягла того стану розуму і функціонування, в якому перебуває Ізраїль», – додав він, маючи на увазі країну, яка завдяки постійній боротьбі за своє існування побудувала дуже боєздатну армію та збройову промисловість. За словами Копечного, Україна перетворюється на нову сильну державу завдяки боєздатності свого населення та технологіям.

Використання дронів в Україні

Водночас чеська армія може черпати практичний військовий досвід від українців. Копечний згадав, наприклад, про використання безпілотників, коли українці завдяки своїй креативності часто адаптували комерційні безпілотні автомобілі для потреб армії. Ключовим моментом війни він назвав те, що Росія не змогла контролювати повітряний простір України, оскільки спрацювали системи протиповітряної, протиракетної та протипілотної оборони.