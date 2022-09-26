Харківський оркестр «PRIME ORCHESTRA» завітає до Чехії зі світовими рок-хітами

«PRIME ORCHESTRA» – родом із Харкова, міста музики ЮНЕСКО, яке з 24 лютого знаходиться під постійними обстрілами з боку Росії. Їхнє шоу «PRIME ORCHESTRA sympho show» – це симбіоз традицій та новаторства, таланту та передових технологій. Оригінальним є і склад оркестру – окрім традиційних струнних та духових груп, до нього входять rock-band, епатажні вокалісти, хорова група та навіть DJ.

З 2014 року в арсеналі оркестру 19 програм, понад 700 концертів у різних країнах світу, виступи на найбільших концертних майданчиках, фестивалях, десятки тисяч кілометрів у турах, мільйони переглядів та схвальних відгуків в інтернеті з усього світу.

З травня 2022 року «PRIME ORCHESTRA» дає благодійні концерти на підтримку України за сприяння ЮНЕСКО, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства закордонних справ України.

Foto: Архів оркестру «PRIME ORCHESTRA» Афіша концертів оркестру у Чехії.

Нині ж артисти вирушають до Чехії. Концерт у Празі відбудеться 2 жовтня у концертному залі «Divadlo Hybernia». Заходи пройдуть і в інших містах Чехії.

PRIME ORCHESTRA Злін – 28 вересня, «Kongresove Centrum Zlin» Брно – 1 жовтня, «Zoner BobyHall» Острава – 3 жовтня «Aula Gong» Виступи відбудуться і у містах Польщі: Варшава, Вроцлав, Катовіце, Кельце.

Організатори запевняють, що це буде по-справжньому потужне, яскраве та вражаюче музичне шоу. У програмі виступу – найкращі композиції світових легенд 20-го та 21-го сторіччя: «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Queen», «AC/DC», «Metallica», «Depeche Mode», «Rammstein», «Nirvana», «Coldplay», «RHCP», «Bon Jovi» та інші. Окрім того, оркестр виконає українські твори у власній ексклюзивній інтерпретації, яка дарує всесвітньо відомим рок-хітам нове, збагачене симфонічними фарбами звучання, а глядачам можливість відкрити незвідані грані улюбленої музики та зарядитися драйвом.

На концертах буде організовано збір коштів на підтримку жителів нещодавно звільнених міст Харківської області, які сильно постраждали від війни. На зібрані кошти планується придбання мобільних бензинових генераторів, необхідних у регіоні.