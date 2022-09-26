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Харківський оркестр «PRIME ORCHESTRA» завітає до Чехії зі світовими рок-хітами

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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12:00

Харківський оркестр «PRIME ORCHESTRA» вирушає у тур містами Європи. Перший концерт у Чехії відбудеться вже 28 вересня у Зліні.

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«PRIME ORCHESTRA» – родом із Харкова, міста музики ЮНЕСКО, яке з 24 лютого знаходиться під постійними обстрілами з боку Росії. Їхнє шоу «PRIME ORCHESTRA sympho show» – це симбіоз традицій та новаторства, таланту та передових технологій. Оригінальним є і склад оркестру – окрім традиційних струнних та духових груп, до нього входять rock-band, епатажні вокалісти, хорова група та навіть DJ.

З 2014 року в арсеналі оркестру 19 програм, понад 700 концертів у різних країнах світу, виступи на найбільших концертних майданчиках, фестивалях, десятки тисяч кілометрів у турах, мільйони переглядів та схвальних відгуків в інтернеті з усього світу.

З травня 2022 року «PRIME ORCHESTRA» дає благодійні концерти на підтримку України за сприяння ЮНЕСКО, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства закордонних справ України.

Foto: Архів оркестру «PRIME ORCHESTRA»

Афіша концертів оркестру у Чехії.

Нині ж артисти вирушають до Чехії. Концерт у Празі відбудеться 2 жовтня у концертному залі «Divadlo Hybernia». Заходи пройдуть і в інших містах Чехії.

PRIME ORCHESTRA

Злін – 28 вересня, «Kongresove Centrum Zlin»

Брно – 1 жовтня, «Zoner BobyHall»

Острава – 3 жовтня «Aula Gong»

Виступи відбудуться і у містах Польщі: Варшава, Вроцлав, Катовіце, Кельце.

Організатори запевняють, що це буде по-справжньому потужне, яскраве та вражаюче музичне шоу. У програмі виступу – найкращі композиції світових легенд 20-го та 21-го сторіччя: «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Queen», «AC/DC», «Metallica», «Depeche Mode», «Rammstein», «Nirvana», «Coldplay», «RHCP», «Bon Jovi» та інші. Окрім того, оркестр виконає українські твори у власній ексклюзивній інтерпретації, яка дарує всесвітньо відомим рок-хітам нове, збагачене симфонічними фарбами звучання, а глядачам можливість відкрити незвідані грані улюбленої музики та зарядитися драйвом.

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На концертах буде організовано збір коштів на підтримку жителів нещодавно звільнених міст Харківської області, які сильно постраждали від війни. На зібрані кошти планується придбання мобільних бензинових генераторів, необхідних у регіоні.

Квитки можна придбати за посиланням ТУТ.

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