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ZprávyУкраїнські новиниОпитування: Чого потребують українські біженці у Чехії

Опитування: Чого потребують українські біженці у Чехії

Наталія Драган
Foto: https://fra.europa.eu/

Агентство Європейського Союзу з питань основоположних прав є незалежним центром Європейського Союзу, створеним для заохочення та захисту прав людини в ЄС. Ілюстраційне фото.

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10:00

Агентство Європейського Союзу з питань основоположних прав запрошує тимчасово переміщених осіб з України взяти участь в анонімному опитуванні.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Метою опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав є зібрати інформацію серед людей, які до початку російського вторгнення проживали в Україні, а нині перебувають у Чехії та інших європейських країнах.

«Отримані відповіді на запитання опитувальника допоможуть нам зрозуміти Ваш практичний досвід у різних сферах. Ваші відповіді зможуть допомогти виявити потреби вашої громади. Ось чому дуже важливо, щоб Ви особисто взяли участь у цьому опитуванні, а також попросили про це своїх друзів та родичів», – йдеться на сайті Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав.

Заповнення опитувальника займе близько 25 хвилин. Для участі в опитуванні допускаються особи віком не молодше 16 років.

Більш детально ознайомитися з умовами опитування та взяти участь у ньому можна ТУТ. Мову опитування можна змінити у правому верхньому куті.

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