Опитування: Чого потребують українські біженці у Чехії

Метою опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав є зібрати інформацію серед людей, які до початку російського вторгнення проживали в Україні, а нині перебувають у Чехії та інших європейських країнах.

«Отримані відповіді на запитання опитувальника допоможуть нам зрозуміти Ваш практичний досвід у різних сферах. Ваші відповіді зможуть допомогти виявити потреби вашої громади. Ось чому дуже важливо, щоб Ви особисто взяли участь у цьому опитуванні, а також попросили про це своїх друзів та родичів», – йдеться на сайті Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав.

Заповнення опитувальника займе близько 25 хвилин. Для участі в опитуванні допускаються особи віком не молодше 16 років.