28 вересня у Чехії відзначатимуть День державності: що потрібно знати

День чеської державності є національним святом Чехії, що відзначається вже 22 роки поспіль. Вперше його відсвяткували у 2000 році. Цього дня чехи вшановують пам’ять князя Вацлава, якого вбили у 935 році у Старому Болеславі. Згідно з історією, замах стався за наказом старшого брата Вацлава, князя Болеслава І, що після інциденту успадкував трон і став князем Чехії.

Князь Вацлав вважається чеським святим, захисником нації, покровителем чеських земель та символом чеської державності. У період національного відродження культ Святого Вацлава слугував символом національної свідомості.

Не дивно, що у різних куточках країни можна побачити згадку про Вацлава та його подвиги. Серед найважливіших пам’ятників на честь князя належить статуя Святого Вацлава на Вацлавській площі в Празі, Карловому мосту або Вишеграді, на замку Карлштейн або у соборі Святого Віта, де Вацлав був похований. А у місті його смерті, Старому Болеславі, знаходиться костел Святого Вацлава. Величний образ князя на коні прикрашає і чеську монету номіналом у двадцять крон.

Слід зазначити, що День Святого Вацлава є державним святом і вихідним днем, тож цієї середи чехи не працюють. Тому у вас є можливість не лише відпочити, а й відвідати цікаві місця. Зазвичай по всій республіці відбуваються святкування і різні культурні заходи з присмаком історії і не тільки. Про них ми розповімо у наших наступних матеріалах.

Крім того, 28 вересня – неробочий день, у який мають бути закриті великі магазини. Це означає, що всі супермаркети, гіпермаркети та інші магазині, площа яких перевищує 200 квадратних метрів, будуть зачиненими. Відкритими залишаються лише невеликі крамнички, наприклад, на вокзалах, заправках або в аеропортах.