Маєте запитання щодо освіти українців у Чехії? Зателефонуйте на гарячу лінію

Не знаєте, чи повинна ваша дитина відвідувати школу? Хочете дізнатися все про систему освіти у Чехії? Тепер українці мають змогу зателефонувати на гарячу лінію та отримати відповіді на всі запитання щодо навчання. Бажаючі можуть телефонувати за номером 234 812 345 щодня з 8 до 16 години. Про це Міністерство освіти та науки Чехії повідомило на своєму сайті.