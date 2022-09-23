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ZprávyУкраїнські новиниМаєте запитання щодо освіти українців у Чехії? Зателефонуйте на гарячу лінію

Маєте запитання щодо освіти українців у Чехії? Зателефонуйте на гарячу лінію

ČTK, Наталія Драган
Foto: Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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16:38

Міністерство освіти та науки у співпраці з ЮНІСЕФ запустило нову телефонну лінію з інформацією про можливості навчання українських дітей у Чехії.

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  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Не знаєте, чи повинна ваша дитина відвідувати школу? Хочете дізнатися все про систему освіти у Чехії? Тепер українці мають змогу зателефонувати на гарячу лінію та отримати відповіді на всі запитання щодо навчання. Бажаючі можуть телефонувати за номером 234 812 345 щодня з 8 до 16 години. Про це Міністерство освіти та науки Чехії повідомило на своєму сайті.

За даними відомства, на лінію можуть звертатися не лише біженці з України, а й чеська громадськість.

«На запитання відповідатимуть підготовлені оператори, які володіють чеською та українською мовами», – повідомили у міністерстві. «Разом із лінією також працює електронна адреса ukrajina@msmt.cz», – додали у відомстві.

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