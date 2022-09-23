У п'ятницю та суботу в Чехії проходять вибори. Як вони стосуються українців?

Після чотирьох років у вересні 2022 року у Чехії знову відбудуться місцеві або так звані муніципальні вибори (чеською – komunální volby). Чехи обиратимуть представників до органів місцевого самоврядування у містах і містечках, а також міського голову Праги. Окрім муніципальних виборів на чехів чекають і вибори до Сенату.

Дату муніципальних виборів встановлює Президент Чеської Республіки за 90 днів до дати проведення. Вибори проводяться кожні чотири роки, останні відбулися 5 і 6 жовтня 2018 року, цього року їх проведуть у п’ятницю, 23 вересня, і у суботу, 24 вересня.

Муніципальні вибори у Чехії пройдуть 23 вересня з 14 до 22 години, а також у суботу з 8 до 14 години.

Хто може балотуватися, а хто – голосувати? Право бути обраним на муніципальних виборах має кожен громадянин Чеської Республіки від 18 років, який у день виборів є зареєстрованим у даному муніципалітеті. Право голосу має кожен громадянин, який досяг 18 років і має постійне місце проживання на території муніципалітету.

Вибори до Сенату

Дата і час першого туру виборів до Сенату призначені також на п'ятницю і суботу. Можливий другий тур відбудеться за тиждень, 30 вересня та 1 жовтня. Чехи обиратимуть третину Сенату, тобто 27 сенаторів.

Хто претендує на посаду нового мера Праги?

Нинішнім мером столиці є Зденєк Гржіб (партія «Piráti»). Міським головою Праги його обрали у листопаді 2018 року, проте і цього року він збирається захищати свій мандат. За місце боротиметься і Богуслав Свобода (коаліція «Spolu»), що вже займав цю посаду у 2010-2013 роках і має досвід з керівництвом міста. Коаліцію «Spolu», тобто групу партій «ODS», «TOP 09» і «KDU-ČSL» називають фаворитами вересневого голосування.

Серед кандидатів є і чинний мер Праги 7 Ян Чіжінський і перший заступник міського голови з питань територіального розвитку та планування території Петр Главачек. А також депутат Патрік Нахер (партія «ANO») або колишня омбудсменка Анна Шабатова (коаліція «Solidarita»).

Як вибори стосуються українців?

Чехи обиратимуть нових керівників міст і сіл, у багатьох із яких українські біженці знайшли тимчасовий прихисток. Новообрані представники також обиратимуть нових міських голів (мерів у Чехії не обирають безпосередньо).

Вибори – це фактично перший великий тест, який покаже, як чехи ставляться до політиків, які прийняли у своїх містечках велику кількість українців. У місцях великого скупчення біженців – наприклад, у Празі, Середній Богемії чи Карлових Варах – тема міграційної кризи, спричиненої російською агресією проти України, може стати важливим моментом для виборців.

Чому? Пояснюємо. Наприклад, муніципалітети відповідають за функціонування шкіл і вирішують, скільки дітей прийняти. На початку нового навчального року стало зрозуміло, наскільки напруженою є ситуація в чеській освіті. Виникла потреба створювати багато суто українських класів, бо через дефіцит місць чеські школи не змогли прийняти учнів з України до чеських класів і сприяти їхній інтеграції до суспільства.

Або ж інший приклад: муніципальне житло. Останніми місяцями міські голови приймали рішення щодо надання біженцям квартир, які спочатку були призначені для соціально слабших верст населення.