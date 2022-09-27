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У Празі не планують змінювати правила паркування для українців

Наталія Драган
Foto: Kateřina Němcová, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Деякі мерії Праги почали скаржитися на те, що біженцям з України дозволили паркувати свої автомобілі в житлових районах міста.

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Наразі мешканцям Праги важко знайти вільне місце в платних паркувальних зонах у деяких районах міста. Ситуація погіршилася з появою значної кількості автомобілів з України, на що місцеві жителі почали скаржитися мерії. «Столиця не планує змінювати правила паркування автомобілів для українців», – сказав серверу «Pražský patriot» заступник міського голови Адам Шайнгерр.

«Ми виділимо безкоштовні паркувальні місця, щоб там могли паркуватися люди з України. Ми орієнтуємося на околиці Праги, де українцям буде легко пересісти на громадський транспорт, який для них безкоштовний. Мета полягає в тому, щоб не займати стоянку для мешканців міста», – повідомив Шайнгерр приблизно через тиждень після початку російського вторгнення в Україну.

Зрештою, муніципалітет виділив безкоштовну парковку для 130 автомобілів з українськими номерами на новій автостоянці «P+R» на Чорному мості, яка працює й нині. Водночас українцям дозволили паркуватися в житлових зонах Праги. Для цього їм, як і мешканцям міста, видається дозвіл на паркування вартістю 1200 крон на рік.

Український водій може отримати такий дозвіл за певних умов. А саме: отримати візу, мати постійне або тимчасове проживання в районі, в якому він подає заявку на дозвіл, і бути власником або уповноваженим користувачем транспортного засобу.

«Для них (біженців з України – ред) діють такі ж правила, що й для мешканців районів», – підтвердив речник муніципалітету Віт Гофман.

У Празі для зручності водіїв почав діяти новий інформаційний портал паркувань. На ньому можна ознаймитися з видами паркувань, сплатити короткострокове паркування онлайн, а також отримати дозвіл на довгострокове паркування.

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