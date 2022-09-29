Громадський центр у Празі надає українцям багатопрофільну допомогу

У вас хист до кравецької справи, проте не маєте в наявності швейної машинки? Або ж прагнете фізично загартовуватися, однак, фінансово обмежені? Чи, можливо, відчуваєте, що ваші син або донька потребує консультації психолога, але досі не знайшли кваліфікованого фахівця? Крім того, хочете, аби дитина вільно володіла чеською або англійською мовами, але знайти репетиторські гуртки - не просто. Всі ці та багато інших проблем вдасться вирішити завдяки працівникам Громадського центру св. Анежки у Празі.

З середини липня цього року за адресою Hošťálková 7 у Празі 6 діє Громадський центр св. Анежки (Komunitní centrum sv. Anežky). За такий короткий час згуртованій команді вдалося надати допомогу десяткам тимчасових переселенців з України. Центр є одним із патронатних закладів. А саме: його заснувала празька організація «Arcidiecézní charita Praha», яка має багаторічний досвід інтеграції іноземців у Чеській Республіці. Наразі ж товариство розширює свою діяльність і є відкритим також для чеських громадян.

Передумовою створення цього закладу був центр «Komunitní centrum Slunečnice», який теж діяв у цьому районі і надавав допомогу винятково біженцям з України з перших днів окупації їхньої Батьківщини. «Відмінність між нинішнім центром і попереднім полягає в ширшому напрямі – масштабнішій меті, прагненні створити міцну основу для інтеграції етнічних меншин Чеської республіки, мігрантів, біженців, зокрема, й українців, які знайшли тут прихисток. Особливо одиноким мамам із дітьми. Відтак, громадський центр св. Анежки - проєкт організації «Arcidiecézní charity Рraha», що залучає чеських та й, зрештою, українських зацікавлених сторін до різнобічної діяльності в цьому напрямку, в тому числі, й проведенні дозвілля», - розповідає координаторка закладу Ніколь Бакош.

Пані Ніколь із неприхованим захопленням зазначає, що у центрі кожен може знайти собі гурток залежно від потреб, умінь і бажань. Зокрема, для найменших є інтерактивна дитяча зона з розвиваючими іграшками.

Підліткам безкоштовно пропонують долучитися до освітньої програми двох напрямків із вивченням англійської та чеської мов.

Поділитися переживаннями і вивчити мову

З огляду на те, що більшість юнаків та дівчат приїхали з тимчасово окупованих територій України, їх заохочують до індивідуальних та колективних практик із психологом.

«В нас працює дуже чуйна і фахова психологиня, - розповідає координаторка, - яка допомагає молодим людям звикнути до життя за кордоном. Завдяки її консультаціям підлітки стають відкритішими до нового та знаходять можливості реалізації себе в Чехії. Дорослі діти, - усміхається, - не завжди можуть усе сказати батькам, наприклад, про власні страхи. Наодинці ж із спеціалістом або ж в оточені однолітків, яким довіряють, вони діляться переживаннями. Направду, дуже дієво зарекомендували себе групові тренінги для дітей, віком від 6 років. Під час них дошколярики, учні та студенти проговорюють власні побоювання. А потім спільно з фахівцем знаходять шляхи вирішення проблеми».

До слова, інтеграційні переваги центру полягають у комплексному підході. Закладені психологом паростки впевненості у підлітків доповнює викладачка чеської мови. «З гордістю хочу сказати, - ділиться почутим координаторка, - через пів місяця вихованці, які раніше не розуміли лінгвістичних особливостей іноземної мови, мають гарну вимову. Це заслуга нашої вчительки з чеської. Вона викладає максимально доступно, дає домашні завдання, які під силу виконати хлопцям та дівчатам самостійно. Відповідно, вони бачать результат і прагнуть розвивати свої навички».

Рукоділля і медитація для батьків

Крім того, у центрі не забули подбати і про потреби батьків. Як креативна терапія з елементами дрібної моторики тут працює майстерня з малювання. Це творчий гурток швидше для дітей, але збиратися тут можна усією сім'єю. Хто ж має можливість відвідувати заняття без супроводу дітлахів, запрошується до гуртку розвитку фізичних здібностей здоров'я. Це унікальне поєднання гімнастики, йоги, фітнесу та медитативного відпочинку.

Foto: Ольга Гулан Гурток розвитку фізичних здібностей здоров'я у центрі – це унікальне поєднання гімнастики, йоги, фітнесу та медитативного відпочинку.

«Серед мам популярністю користується кравецька справа. Такий гурток рукоділля відкрили для того, щоб не лише навчити бажаючих шити, але й аби в них був простір, де можна підлатати, підметати, перекроїти старі речі. Почали з шоперів - на них відпрацьовуємо рівність шва, засвоюємо правила прасування викроєних деталей. Ці екосумки вкрай необхідні в господарстві, вони багаторазового використання. Також наша мета - вміти змоделювати одяг. Тому через місяць займемося сукнею».

Ще однією особливістю центру є практичні поради щодо життя у Празі, розповідь про переваги тих чи інших об'єктів інфраструктури. Наприклад, раз на місяць бажаючі відвідують бібліотеку. Спільно з куратором оформлюють читацькі квитки. Система книгозбірень у столиці Чехії має чимало переваг, зокрема, вільний доступ до інтернету.

Foto: Ольга Гулан За словами координаторки, особливою популярністю серед мам користується кравецька справа.

Також щоп’ятниці до закладу приходить сімейний лікар, який на місці консультує відвідувачів центру.

У планах громадського центру організація соціологічних вечорів, де учасники переглядатимуть шедеври кінематографу, озвучені чеською мовою. Після ж обговорюватимуть тематику, сюжет, ідею стрічки, ділитимуться враженнями. Хто зуміє - вестиме діалог чеською, для пропрацювання навиків спілкування серед великої аудиторії.