Відділення Центру зайнятості на Голешовіце змінює адресу

З 3 жовтня цього року відділення Центру зайнятості Чехії (Úřad práce) надаватиме свої послуги українцям із візою тимчасового захисту за новою адресою: Českolipská 421/1, Praha 9, Prosek. Про це йдеться на сайті Міністерства праці та соціальних справ Чехії.

«Центр зайнятості Чеської Республіки створив спеціальне відділення для громадян України, щоб забезпечити надання послуг цій групі клієнтів, а також для безперебійного надання послуг чеським громадянам на робочих місцях стандартних відділень. Щодня сотні-тисячі клієнтів звертаються до спеціального відділення у залі Празького ринку в Голешовіце. За весь період роботи, тобто з квітня 2022 року, посадовці опрацювали заявки від 85 тисяч громадян України з тимчасовим захистом. Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив понад 98 тисяч гуманітарних допомог у Празі на загальну суму понад 500 мільйонів крон», - сказав міністр праці та соціальних справ Чехії Мар'ян Юречка.

У реконструйованій будівлі Центру зайнятості буде підготовлено 34 стійки для обслуговування клієнтів, два робочі місця Чеської пошти (Czech Point), де відвідувачі зможуть налаштувати «Мобільний ключ» і подати заяви в електронному вигляді.

Звернутися по допомогу біженці з України зможуть щопонеділка і щосереди з 8 до 17 години і щовівторка, щочетверга та щоп'ятниці з 8 до 13 години.

Інформацію про те, де знаходиться нове відділення Центру зайнятості та як туди дістатися, можна нижче: