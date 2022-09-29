Hlavní obsah

«Мрію прокинутися під мирним небом». Кияни про життя під час війни

Дарина Дзюба

Сухі ноги навіть у дощ. Криті дерев'яні мости чарують своєю романтикою

Філіп Григера, Дарина Дзюба

Чехія не знає, скільки українських біженців залишилося в країні

Петр Швігел, Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниВідділення Центру зайнятості на Голешовіце змінює адресу

Відділення Центру зайнятості на Голешовіце змінює адресу

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:00

У четвер, 29 вересня, відділення Центру зайнятості на Голешовіце працюватиме останній день.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

З 3 жовтня цього року відділення Центру зайнятості Чехії (Úřad práce) надаватиме свої послуги українцям із візою тимчасового захисту за новою адресою: Českolipská 421/1, Praha 9, Prosek. Про це йдеться на сайті Міністерства праці та соціальних справ Чехії.

«Центр зайнятості Чеської Республіки створив спеціальне відділення для громадян України, щоб забезпечити надання послуг цій групі клієнтів, а також для безперебійного надання послуг чеським громадянам на робочих місцях стандартних відділень. Щодня сотні-тисячі клієнтів звертаються до спеціального відділення у залі Празького ринку в Голешовіце. За весь період роботи, тобто з квітня 2022 року, посадовці опрацювали заявки від 85 тисяч громадян України з тимчасовим захистом. Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив понад 98 тисяч гуманітарних допомог у Празі на загальну суму понад 500 мільйонів крон», - сказав міністр праці та соціальних справ Чехії Мар'ян Юречка.

У реконструйованій будівлі Центру зайнятості буде підготовлено 34 стійки для обслуговування клієнтів, два робочі місця Чеської пошти (Czech Point), де відвідувачі зможуть налаштувати «Мобільний ключ» і подати заяви в електронному вигляді.

Звернутися по допомогу біженці з України зможуть щопонеділка і щосереди з 8 до 17 години і щовівторка, щочетверга та щоп'ятниці з 8 до 13 години.

Інформацію про те, де знаходиться нове відділення Центру зайнятості та як туди дістатися, можна нижче:

Foto: https://www.uradprace.cz/

Ілюстраційне фото.

Sdílejte článek

Související články

У Празі не планують змінювати правила паркування для українців

У Моравсько-Сілезькому регіоні скасовують безкоштовний проїзд для біженців

Маєте запитання щодо освіти українців у Чехії? Зателефонуйте на гарячу лінію

У Пардубіце скасовують безкоштовний проїзд для біженців з України

Související témata:
Українські новини
Установи

Наступні новини