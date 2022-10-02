«Made with bravery». Закохати весь світ в українське

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Продуктова ІТ-компанія «EVO» за підтримки глобального лідера з цифрових платежів «Visa», комунікаційної агенції «Banda» та інформаційного сприяння Міністерства цифрової трансформації України й Міністерства закордонних справ України створила маркетплейс «Made with bravery» - електронний майданчик, на якому продаватимуться товари, виготовлені в Україні.
Мета проєкту - не лише об’єднати українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів, а й допомагати відбудові України, яка й надалі страждає від російського агресора.
5 відсотків від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі «United24». Спеціальна комісія платформи спрямовує кошти на актуальні на той момент програми з відбудови України.
«Маркетплейс «Made with Bravery» - прекрасна можливість показати круті товари та продукти українських компаній широкому загалу. Ця платформа дозволить бізнесу масштабуватися та знаходити нових клієнтів. А це прибуток, робочі місця, можливість донатити та тримати економіку України на стабільному рівні. До того ж, це ще одна можливість для людей з інших країн дізнатися про українське та підтримати нас», - коментує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
«Made with bravery» доставляє замовлення до багатьох країн світу. Ознайомитися з повним переліком товарів можна на сайті «Made with bravery».
Дізнатися більше про купівлю та правила оплати замовлення можна за посиланням.
Доставку придбаних товарів здійснює національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта». Терміни доставки до конкретної країни світу визначаються правилами роботи поштового оператора.