«Made with bravery». Закохати весь світ в українське

Продуктова ІТ-компанія «EVO» за підтримки глобального лідера з цифрових платежів «Visa», комунікаційної агенції «Banda» та інформаційного сприяння Міністерства цифрової трансформації України й Міністерства закордонних справ України створила маркетплейс «Made with bravery» - електронний майданчик, на якому продаватимуться товари, виготовлені в Україні.

Мета проєкту - не лише об’єднати українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів, а й допомагати відбудові України, яка й надалі страждає від російського агресора.

5 відсотків від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі «United24». Спеціальна комісія платформи спрямовує кошти на актуальні на той момент програми з відбудови України.

«Маркетплейс «Made with Bravery» - прекрасна можливість показати круті товари та продукти українських компаній широкому загалу. Ця платформа дозволить бізнесу масштабуватися та знаходити нових клієнтів. А це прибуток, робочі місця, можливість донатити та тримати економіку України на стабільному рівні. До того ж, це ще одна можливість для людей з інших країн дізнатися про українське та підтримати нас», - коментує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

«Made with bravery» доставляє замовлення до багатьох країн світу. Ознайомитися з повним переліком товарів можна на сайті «Made with bravery».

Дізнатися більше про купівлю та правила оплати замовлення можна за посиланням.