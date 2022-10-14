Святкування Дня захисників і захисниць у Празі

15 жовтня на Вацлавській площі у Празі відбудеться захід до Дня захисників і захисниць України. Організатори підготували насичену програму і запрошують українців доєднатися до святкування у центрі чеської столиці. На площі встановлять невеликий подіум для презентації ініціатив і спеціальних гостей, що з початку російського вторгнення активно підтримують Україну.