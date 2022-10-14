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Святкування Дня захисників і захисниць у Празі

Дарина Дзюба
Foto: ShapikMedia, Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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6:00

Українське посольство у Чехії, а також чеські та українські організації запрошують українську громаду разом відсвяткувати День захисників і захисниць України у Празі.

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15 жовтня на Вацлавській площі у Празі відбудеться захід до Дня захисників і захисниць України. Організатори підготували насичену програму і запрошують українців доєднатися до святкування у центрі чеської столиці. На площі встановлять невеликий подіум для презентації ініціатив і спеціальних гостей, що з початку російського вторгнення активно підтримують Україну.

Де: Вацлавська площа, пам’ятник Святому Вацлаву

Коли: 15 жовтня о 16 годині

Деталі за посиланням ТУТ.

Метою заходу є подякувати тисячам асоціацій та ініціатив, які допомагають у Чехії, а також захисникам та захисницям України, що нині захищають Батьківщину зі зброєю у руках.

Foto: Фейсбук організаторів.

Афіша суботнього заходу від організаторів.

«Є мільйони людей, які допомагають різними способами – це справжні захисники Чехії, України, Європи, демократії та вільного світу», – наголошують організатори у анонсі суботнього заходу.

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