«Signal Festival»: незабутнє світлове шоу і знищені Росією цивільні автівки

Вже 10 років фестиваль цифрової та креативної культури «Signal Festival» поєднує мистецтво, міський простір і сучасні технології. З показу відеомаппінгу та світлового дизайну він перетворився на фестиваль цифрового мистецтва та культурну подію, яка сьогодні є однією з найбільших і найпопулярніших у Чехії. У рамках фестивалю охочі зможуть відвідати галерейну зону, лекції, майстер-класи та насолодитися легендарними світловими шоу на історичних будівлях Праги. За словами директора фестивалю Мартіна Пошти, за час існування фестиваль відвідали понад три мільйони людей.

Фотографії з торічного фестивалю світла: Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy +24

Крім того, дизайнер Максим Велчовський готує для цьогорічного фестивалю інсталяцію з покинутих і розбитих автомобілів, привезених із охопленої війною України.

«Signal – платформа, яка відображає сучасні тенденції мистецтва, дизайну та перформансу. Ми говорили з кураторами про те, що було б непогано торкнутися теми страшної війни, яка проходить недалеко від нас, і перенести шматок цього жаху до центру Праги», – зазначив Велчовський.

«Ми привеземо зруйновані війною автомобілі на Маріанську площу (Mariánské náměstí), де вони виконуватимуть роль світлових об’єктів і символічно освітлюватимуть вулицю Гусова, Маріанську бібліотеку, політичні і культурні установи», – додав дизайнер.

Загалом на фестивалі буде представлено 15 інсталяцій. Спеціальну програму організатори підготували і у празькому музеї «Kunsthalle», Центрі архітектури та міського планування («CAMP») або у галереї «U Betlémské kaple».

Відвідування більшості інсталяцій безкоштовне. Проте для відвідування галерейної зони з унікальними інсталяціями необхідно придбати спеціальний квиток – Signal Plus. Нині він коштує 290 крон. Сімейний квиток сьогодні коштує 800 крон, на місці його можна буде придбати за 950 крон.

Квитки можна придбати за посиланням ТУТ.