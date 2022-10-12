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ZprávyУкраїнські новини«Signal Festival»: незабутнє світлове шоу і знищені Росією цивільні автівки

«Signal Festival»: незабутнє світлове шоу і знищені Росією цивільні автівки

Дарина Дзюба
Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Улюблений фестиваль не лише чехів, а й усіх європейців, проходить у Празі вже десять років поспіль.

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17:30

З 13 по 16 жовтня чехи та гості столиці зможуть насолодитися легендарним світловим шоу в рамках фестивалю «Signal Festival». Організатори підготували насичену програму, тож не пропустіть одну із найочікуваніших подій осені.

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Вже 10 років фестиваль цифрової та креативної культури «Signal Festival» поєднує мистецтво, міський простір і сучасні технології. З показу відеомаппінгу та світлового дизайну він перетворився на фестиваль цифрового мистецтва та культурну подію, яка сьогодні є однією з найбільших і найпопулярніших у Чехії. У рамках фестивалю охочі зможуть відвідати галерейну зону, лекції, майстер-класи та насолодитися легендарними світловими шоу на історичних будівлях Праги. За словами директора фестивалю Мартіна Пошти, за час існування фестиваль відвідали понад три мільйони людей.

Фотографії з торічного фестивалю світла:

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

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Крім того, дизайнер Максим Велчовський готує для цьогорічного фестивалю інсталяцію з покинутих і розбитих автомобілів, привезених із охопленої війною України.

«Signal – платформа, яка відображає сучасні тенденції мистецтва, дизайну та перформансу. Ми говорили з кураторами про те, що було б непогано торкнутися теми страшної війни, яка проходить недалеко від нас, і перенести шматок цього жаху до центру Праги», – зазначив Велчовський.

«Ми привеземо зруйновані війною автомобілі на Маріанську площу (Mariánské náměstí), де вони виконуватимуть роль світлових об’єктів і символічно освітлюватимуть вулицю Гусова, Маріанську бібліотеку, політичні і культурні установи», – додав дизайнер.

Загалом на фестивалі буде представлено 15 інсталяцій. Спеціальну програму організатори підготували і у празькому музеї «Kunsthalle», Центрі архітектури та міського планування («CAMP») або у галереї «U Betlémské kaple».

Відвідування більшості інсталяцій безкоштовне. Проте для відвідування галерейної зони з унікальними інсталяціями необхідно придбати спеціальний квиток – Signal Plus. Нині він коштує 290 крон. Сімейний квиток сьогодні коштує 800 крон, на місці його можна буде придбати за 950 крон.

Квитки можна придбати за посиланням ТУТ.

Детальніше переглянути програму можна на сайті ТУТ.

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