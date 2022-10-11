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ZprávyУкраїнські новиниЯрмарок професій у Празі: працевлаштування і вакансії у Чехії

Ярмарок професій у Празі: працевлаштування і вакансії у Чехії

Дарина Дзюба
Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy

«Profesia Days».

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12:00

З 12 по 13 жовтня у чеській столиці відбудеться традиційний ярмарок професій «Profesia Days».

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O nové práci v české verzi

Ярмарок вакансій «Profesia Days» – чудова можливість дізнатися, як і де знайти хорошу роботу. На ній відвідувачі зможуть зустрітися із потенційними роботодавцями з ряду чеських і міжнародних компаній і обговорити запропоновані вакансії.

Цього року організатори підготували насичену програму у вигляді надихаючих лекцій, розваг, консультаційної зони, а також тестування знань іноземної мови тощо. Крім того, тут ви зможете показати професіоналам своє резюме та прокунсультуватися із спеціалістами у разі виникнення будь-яких питань.

Вхід на ярмарок вільний, потрібно лише зареєструватися на сайті, де також можна переглянути список цьогорічних спікерів та програму лекцій.

Коли: у середу – з 9 до 18 години, у четвер – з 9 до 17 години

Де: PVA EXPO PRAHA, адреса – Beranových 667

Вхід: вільний

Реєстрація: ТУТ

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