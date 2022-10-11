Ярмарок професій у Празі: працевлаштування і вакансії у Чехії

Ярмарок вакансій «Profesia Days» – чудова можливість дізнатися, як і де знайти хорошу роботу. На ній відвідувачі зможуть зустрітися із потенційними роботодавцями з ряду чеських і міжнародних компаній і обговорити запропоновані вакансії.

Цього року організатори підготували насичену програму у вигляді надихаючих лекцій, розваг, консультаційної зони, а також тестування знань іноземної мови тощо. Крім того, тут ви зможете показати професіоналам своє резюме та прокунсультуватися із спеціалістами у разі виникнення будь-яких питань.

Вхід на ярмарок вільний, потрібно лише зареєструватися на сайті, де також можна переглянути список цьогорічних спікерів та програму лекцій.