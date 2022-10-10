Пішки на Петршін. Празький фунікулер не працюватиме до кінця жовтня

Тепер до Петршінської оглядової вежі можна дістатися зі станції «Újezd» або сісти на трамвай номер «22» і доїхати до зупинки «Pohořelec», а решту шляху пройти пішки.

Празький фунікулер є частиною міського громадського транспорту, а також популярним туристичним об’єктом. Ним чехи та гості столиці можуть дістатися до Петршінської оглядової вежі, лабіринту або обсерваторії Штефаника. Щороку навесні та восени транспортна компанія проводить його технічне обслуговування. Під час припинення руху техніки перевіряють стан вагонів, трас та іншого обладнання.

Крім того, нині транспортна компанія готується до оновлення канатної дороги, яка матиме новий дизайн. Для кращого огляду пасажирів планується оновлення вагонів: нові сидіння будуть відкидними, площу оглядового майданчика збільшать, а місця вистачатиме для інвалідних візків та велосипедів. Зміниться також інтер’єр станцій, де досі була мармурова плитка 80-х років. До кінця цього року транспортна компанія планує оголосити державне замовлення на закупівлю нових вагонів.