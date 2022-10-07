Міністерка оборони Чехії: Ми допомагатимемо Україні та надішлемо нову техніку

За словами міністерки Яни Чернохової, Чехія і надалі допомагатиме Україні та планує надіслати більше військової техніки. Обговорюється також можливість навчань у рамках Європейського Союзу або медична допомога.

Крім того, головиня Міноборони розповіла редакції, що майже 300 чехам відхилили заяву на вступ до лав української армії. Це значно більше, ніж кількість схвалених заяв.

А вторгнення російських військ в Україну вона назвала «неприємним тривожним дзвіночком», через який багатьом країнам доводиться переглядати свої стратегічні документи.«Я вірю, що ми владнаємо ситуацію в Україні так, щоб наші військові не були безпосередньо залучені до конфлікту», – наголосила вона.

Як Ви вважаєте, чи існує реальна загроза застосування Росією ядерної зброї в Україні?

Хотілося би вірити, що ні. Але ніхто не може читати думки Путіна, з цим погоджуються всі спецслужби світу. Я хотіла б запевнити громадян Чехії, що якби Путін, а я твердо вірю, що цього не станеться, застосував в Україні тактичну ядерну зброю, це б не вплинуло на чеських громадян взагалі. Територія знаходиться досить далеко від нас.

Про це також говорить пані, яку я дуже поважаю і яка є найбільшим експертом – Дана Драбова (головиня Державного офісу ядерної безпеки– ред). Це її слова. Я б не хотіла сіяти паніку серед громадян. Якщо щось таке станеться, Чехія разом з іншими країнами НАТО повинна негайно почати переговори щодо найсуворішого покарання проти Росії. Можливо, хтось скаже, що конфлікт буде ескалувати, але, на жаль, досвід останніх тижнів показує, що нічого, крім радикальних рішень і єдності Заходу, на Росію і Путіна не діє.

Захід має діяти об’єднано і раціонально та приймати рішення протягом кількох годин або днів.

Чехія входить до п'ятірки країн, які найбільше допомагають Україні. Якою буде форма подальшої допомоги?

Цього тижня уряд узгодив подальшу військову допомогу у формі додаткової військової техніки. Ми з начальником Генерального штабу Карлом Ржегкою знаємо, яку техніку ми могли б відправити туди в майбутньому. Ще раз повторюся, це не те, на що б розраховувала Чехія, не те, чого б нам бракувало. Я не хочу чути, що коли ми відправляємо щось Україні, ми ставимо себе під загрозу. Я ніколи цього не дозволю.

Нині оцінюються пропозиції від окремих країн щодо спільних європейських навчань. Ми можемо надати наших бійців та інструкторів. Водночас ми пропонуємо допомогу наших військово-медичних закладів для потреб України. Йдеться про бойові поранення, у нас було близько десяти українських військових, яких ми лікували, і, можливо, деякі з них уже повернулися на фронт.

Мене саму дуже здивувало те, що армія, яка заявила про себе як про одну з найсильніших армій світу, робить одну помилку за одною. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова

Скільки чехів зараз воюють в Україні? І чи досі є інтерес добровільно залучитися до боїв?

Наше міністерство не веде облік осіб, що воюють в Україні, це цивільні особи, не військові. Міністерство оборони справді опрацьовує офіційні заявки на службу в Збройних Силах України, але лише з метою перевірки правильності та повноти даних. Офіційне рішення надає Офіс президента.

Згоду отримали 103 претенденти, ще 13 заявок з позитивною рекомендацією ми відправимо президенту, а 299 претендентам було відмовлено. Причинами є, наприклад, якісь правопорушення у минулому.

Безпекова ситуація у світі змінилася, і навіть Росія оголосила мобілізацію. Це крайнє рішення, але чи готова Чехія до такого темного сценарію?

Ми намагаємося якнайкраще підготуватися. Три десятиліття ми жили в ілюзії, що ніяких великих військових конфліктів не може бути і ми на мирному континенті, проте реальність, на жаль, інша.

Усі країни, для яких це стало неприємним тривожним дзвіночком, повинні переглянути свої стратегічні документи, включно з планами мобілізації. Я впевнена, що начальник Генштабу та інші колеги працюють над цим, і якщо має бути оголошена мобілізація, то у дію вступає військове законодавство, де обов’язок мобілізації поширюється на всіх громадян Чеської Республіки, чоловіків і жінок між 18 і 60 років.

Чи погодилися б Ви на можливу мобілізацію?

Я не думаю, що це питання є на порядку денному. У нас є професійна армія, моє завдання – якнайшвидше її модернізувати, якісно навчити та оснастити, а також збільшити кількість активного резерву.

Я не буду лякати громадян мобілізацією, та й думати про це не хочу. Я твердо вірю, що ми владнаємо ситуацію в Україні так, щоб наші військові не були безпосередньо залучені до конфлікту. Я хочу, щоб Чехія допомагала Україні військовим та гуманітарним шляхами.

Коли закінчиться війна, ми допоможемо у відбудові цієї країни, що стане можливістю для деяких наших компаній. Перевага Чеської Республіки полягає в тому, що ми справді не зволікали й одразу почали пропонувати та надсилати допомогу. Це дає перевагу Чехії в очах українців, ми надали важливий військовий матеріал, завдяки якому вони зберегли свої позиції до того, як їм почали допомагати інші країни.

Чи можете Ви конкретизувати, що це за військова допомога?