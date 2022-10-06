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Протест проти Путіна у Празі
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13:44
Бути незалежними від викопного палива та інвестувати кошти у джерела чистої енергії – такий меседж активістів організації «Greenpeace», які розмістили на річці Влтава макет газопроводу.
Ukrajinské zprávy - Українські новини
- Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
- Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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