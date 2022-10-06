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ZprávyУкраїнські новиниПротест проти Путіна у Празі

Протест проти Путіна у Празі

Давід Нефф, Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

«Кривавий газ Путіна» – напис на макеті жовтого газопроводу.

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13:44

Бути незалежними від викопного палива та інвестувати кошти у джерела чистої енергії – такий меседж активістів організації «Greenpeace», які розмістили на річці Влтава макет газопроводу.

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