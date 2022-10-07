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ZprávyУкраїнські новиниПодарунок для Путіна. Чехи зібрали гроші на танк для України

Подарунок для Путіна. Чехи зібрали гроші на танк для України

Наталія Улбріхова, Дарина Дзюба
Foto: www.zbraneproukrajinu.cz

Танк T-72 Avenger вартістю 25 мільйонів крон незабаром попрямує до української армії.

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6:00

У рамках кампанії «Подарунок для Путіна» чехи зібрали гроші на танк для української армії. Всього зібрано 33 мільйони, частина коштів піде на закупівлю амуніції.

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«Чехія стала першою країною, де люди зібрали гроші на танк, щоб відправити його проти Путіна», – повідомили у Твіттері організатори кампанії «Подарунок для Путіна», у рамках якої чехи з весни надсилають гроші на оснащення української армії. Відтоді вдалося зібрати понад 200 мільйонів крон.

Модернізований танк T-72 Avenger назвали Томаш, і вже найближчими днями він має відправитися на Схід України.

Початковою метою було зібрати ​​33 мільйони крон. Зрештою, вісім мільйонів підуть на закупівлю боєприпасів.

«Ми помилилися у розрахунку ціни. Нам не спало на думку, що зброя експортується без ПДВ, тому ми поставили суму в 33 мільйони», – пояснив спеціаліст з маркетингової комунікації проєкту Мартін Ондрачек.

Станом на понеділок 40 мільйонний збір на боєприпаси поповнився понад 16,6 мільйонами крон.

Сімдесятиріччя Путіна

На закупівлю танка відреагувала і міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона висловила вдячність усім, хто купує подарунки у вигляді підтримки України президенту Росії Володимиру Путіну на його 70-річчя. «Допомагати Україні з такою кількістю союзників за спиною – радість», – написала вона.

Згаданий день народження, який припадає на сьогодні, 7 жовтня, організатори збору використовують для іншого проєкту.

«Ми закликали людей надсилати йому подарунки у вигляді грошей на кілька гранатометів, кілька мінометів та іншу необхідну Україні зброю. Ми хочемо просувати цю кампанію на міжнародному рівні. Сподіваємося, що це вийде й за межі Чехії», – пояснив Ондрачек.

Крім того, нині організатори з'ясовують, чому Фейсбук видалив офіційну сторінку кампанії. Причиною міг стати малюнок українського солдата, який показує середній палець у сторону крейсера «Москва».

Ондрачек розповів виданню, що він одразу ж почав вирішувати питання щодо видалення профілю у Фейсбуці. Однак замість того, щоб пояснити чи відновити сторінку, соцмережа заблокувала і його особистий профіль. «Можливо, тому, що раніше я написав допис про те, що нам вдалося зібрати гроші на танк», – сказав Ондрачек.

Після вторгнення російських військ в Україну у Чехії запустили кілька зборів коштів. Один з них безпосередньо на рахунок Посольства України в Празі. За менш ніж вісім місяців люди надіслали більше 1,3 мільярда крон.

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