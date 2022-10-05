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ZprávyУкраїнські новиниПосольство України у Празі облили червоною фарбою

Посольство України у Празі облили червоною фарбою

Дарина Дзюба
Foto: Jiří Hynek, Twitter/Їржі Гинек, Твіттер

Посольство України у чеській столиці.

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10:30

У ніч на середу невідомий облив червоною фарбою будівлю українського посольства в Празі. Пошкоджено паркан, інформаційні таблички та сходи. Справу передали до рук поліції Чехії.

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«Невідомий зловмисник облив червоною фарбою будинок на вулиці Шарля де Голля у районі Прага 6 – Бубенеч. Поліцейські все задокументували та займатимуться встановленням особи зловмисника, який пошкодив чуже майно», – повідомив чеському виданню «Novinky» речник поліції Ян Рибанський.

Слід зазначити, що раніше такі інциденти відбувалися біля російського посольства у Празі. У день нападу Росії на Україну протестувальники облили будівлю червоною фарбою, що символізувала кров. Тоді, 24 лютого, мешканці чеської столиці вийшли на демонстрацію проти російської агресії під посольством Росії.

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