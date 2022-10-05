Посольство України у Празі облили червоною фарбою

Článek
«Невідомий зловмисник облив червоною фарбою будинок на вулиці Шарля де Голля у районі Прага 6 – Бубенеч. Поліцейські все задокументували та займатимуться встановленням особи зловмисника, який пошкодив чуже майно», – повідомив чеському виданню «Novinky» речник поліції Ян Рибанський.
Ukrajinská ambasáda teď. Někdo frustrovaný chtěl vyjádřit názor.Dobře. Zajímá mě ale akčnost policie. Když jsme my točili před vilama v majetku Ruska, které užívá Zdeněk Zbytek,lustrovala nás hlídka do pěti minut. Kontrolováni jsme i pokaždé u ruské ambasády.Tu nikdo?@PolicieCZ pic.twitter.com/OIvcFYfBCp— Jiri Hynek (@JiriHynek) October 5, 2022
Слід зазначити, що раніше такі інциденти відбувалися біля російського посольства у Празі. У день нападу Росії на Україну протестувальники облили будівлю червоною фарбою, що символізувала кров. Тоді, 24 лютого, мешканці чеської столиці вийшли на демонстрацію проти російської агресії під посольством Росії.