Посольство України у Празі облили червоною фарбою

«Невідомий зловмисник облив червоною фарбою будинок на вулиці Шарля де Голля у районі Прага 6 – Бубенеч. Поліцейські все задокументували та займатимуться встановленням особи зловмисника, який пошкодив чуже майно», – повідомив чеському виданню «Novinky» речник поліції Ян Рибанський.

Слід зазначити, що раніше такі інциденти відбувалися біля російського посольства у Празі. У день нападу Росії на Україну протестувальники облили будівлю червоною фарбою, що символізувала кров. Тоді, 24 лютого, мешканці чеської столиці вийшли на демонстрацію проти російської агресії під посольством Росії.