«Designblok 2022» у Празі підтримає українських дизайнерів

Під спільним гаслом «Слава Україні!» цьогорічний Празький міжнародний фестиваль дизайну та моди «Designblok» представить сім прогресивних українських дизайнерів, студій і брендів, які продовжують творити, незважаючи на російське вторгнення в Україну.

«Designblok» запропонував їм платформу для міжнародної презентації, а також фінансову допомогу в розмірі 600 євро на витрати, пов’язані з приїздом та установкою.

Організатори проєкту сподіваються, що можливість участі в фестивалі допоможе українським дизайнерам подолати складну ситуацію, налагодити важливі контакти та показати, що український дизайн досягає світового рівня якості.

«Ми віримо, що допомога конкретним творцям у співпраці з Посольством України в Празі, яким, сподіваємося, вдасться особисто потрапити до Праги, є найефективнішим способом, як посприяти захисту та збереженню сучасного українського мистецтва», – описує мотивацію виставки «Слава Україні!» директорка «Designblok» Яна Зєлінскі.

Foto: https://www.designblok.cz/ Афіша виставки «Слава Україні!»

Виставка триватиме з 5 по 9 жовтня у павільйоні «Gabriel Loci» у районі Сміхов (Holečkova 106/10, Praha 5, Smíchov) та в Празькому музеї прикладного мистецтва (17. listopadu 2, Josefov).

Більш детально дізнатися про виставку можна за посиланням.