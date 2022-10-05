«Незламні». Про ідентичність українського мистецтва

Мистецький проєкт «Ми і Світ» був заснований у рамках «Благодійного фонду Козицького» під час російської агресії в Україні. Основною місією проєкту є промоція українського візуального мистецтва у різних країнах світу.

Foto: https://bfk.org.ua/ Афіша до виставки українських художників «Unbreakable / Незламні».

Створена в рамках цього проєкту виставка «Unbreakable / Незламні», що незабаром відкриється в фойє празького бізнес-центру «Bořislavka Centrum», представить твори живопису, кераміки та скульптури художників із різних регіонів України, зокрема окупованих. Кожен твір передає ідею впертості, опірності і нездоланності українського народу проти ворога.

Відкриття виставки відбудеться 5 жовтня о 18 годині за адресою: Evropská 866, Praha 6.