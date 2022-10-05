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ZprávyУкраїнські новини«Незламні». Про ідентичність українського мистецтва

«Незламні». Про ідентичність українського мистецтва

Наталія Драган
Foto: З архіву Христини Береговської.

«Unbreakable / Незламні» – виставковий проєкт українських художників: тих, які працюють в тилу, тих, які воюють на фронті, і тих, які врятувалися від окупації.

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17:00

З 5 жовтня до 5 листопада в Празі в рамках мистецького проєкту «Ми і Світ» пройде виставка українських художників «Unbreakable / Незламні».

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Мистецький проєкт «Ми і Світ» був заснований у рамках «Благодійного фонду Козицького» під час російської агресії в Україні. Основною місією проєкту є промоція українського візуального мистецтва у різних країнах світу.

Foto: https://bfk.org.ua/

Афіша до виставки українських художників «Unbreakable / Незламні».

Створена в рамках цього проєкту виставка «Unbreakable / Незламні», що незабаром відкриється в фойє празького бізнес-центру «Bořislavka Centrum», представить твори живопису, кераміки та скульптури художників із різних регіонів України, зокрема окупованих. Кожен твір передає ідею впертості, опірності і нездоланності українського народу проти ворога.

Відкриття виставки відбудеться 5 жовтня о 18 годині за адресою: Evropská 866, Praha 6.

Кошти від продажу експонатів виставки будуть передані на протезування жінок, які втратили кінцівки під час війни.

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