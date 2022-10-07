700 мільйонів чеського «Сбербанку» застрягли в Росії. Банк попрощався з грошима

Збанкрутілому чеському банку «Sberbank CZ» вже відомо, які гроші його кредитори не отримають. Зокрема, йдеться про приблизно 700 мільйонів крон, які чеська банківська установа поклала на депозит своєму власнику в Росії.

«Sberbank CZ» мав сотні мільйонів крон на рубльовому рахунку в Росії. «Цей рахунок був використаний «Sberbank CZ» для торгівлі в рублях. «Sberbank CZ» утримував більшу частину своїх грошей в рубльях на цьому рахунку через вигідні умови», – повідомила арбітражна керуюча банку Їржина Лужова. «Нині ми не розраховуємо на ці гроші. Крім того, російська сторона взагалі не спілкується з нами», – додала вона.

Але навіть у разі згоди російської сторони, за словами радників арбітражної керуючої, гроші з Росії навряд чи дійдуть до Чехії. Це буде неможливим через фінансові санкції, накладені на Москву.

Гарною новиною для чеських кредиторів «Sberbank CZ» є те, що через втрату згаданих 700 мільйонів крон, які застрягли в Росії, біднішими вони стануть лише незначною мірою. Основним джерелом грошей для кредиторів стане планований продаж кредитного портфеля «Sberbank CZ».

Банкрутство «Sberbank CZ» у цифрах: десятки тисяч кредиторів;

загальні зобов'язання в 61,8 мільярдів крон;

43 тисячі кредитів із балансовою вартістю 51 мільярд крон;

3800 боржників із числа юридичних осіб;

31 500 боржників із числа фізичних осіб (з них 13 300 іпотечних).

Балансова вартість банківських кредитів становить приблизно 51 мільярд крон. І за оптимістичним сценарієм їхній продаж буде завершено до кінця року. Перші гроші можуть надійти до кредиторів у 2023 році.

У вересні арбітражна керуюча вже пропонувала іншим банкам викупити борги, які фізичні особи, компанії чи інші установи мають перед «Sberbank CZ».

Чеська частина «Sberbank CZ» контролюється безпосередньо віденською компанією «Sberbank Europe», яка від початку березня теж є неплатоспроможною. Вона підпорядкована материнському «Сбербанку», який контролює Російська Федерація. До Європи російський банк прийшов у 2012 році шляхом придбання австрійської банківської групи «Volksbank».