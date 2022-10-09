Програма розширення житла допоможе до 2425 біженцям з України

30 вересня завершилася програма «Україна - розширення місткості громадського розміщення», на яку було виділено 860 мільйонів крон. Згідно з даними міністерства, програма допоможе до 2425 біженцям з України, а також іншим людям, які цього потребують.

Відремонтовані квартири залишаться у власності муніципалітетів, регіонів, церков або неурядових неприбуткових організацій.

«Метою програми було максимально розширити житлові місткості для екстреного розміщення біженців з України. Крім того, муніципалітети та міста, а також некомерційні організації та церкви зможуть орендувати квартири і для інших людей. Наприклад, малозабезпечених або осіб, які перебувають на утриманні іншої особи, людей до 30 років – у разі, якщо через пів року переселенці з України не зацікавлені у розміщенні в квартирі, або через 3 роки з моменту закінчення будівельних робіт», - сказав заступник голови з питань цифровізації та міністр регіонального розвитку Іван Бартош.

Міністерство регіонального розвитку Чехії почало приймати заявки 20 квітня і планувало завершити 31 травня. Але через триваючу російську агресію в Україні воно двічі продовжувало термін, а згодом скоригувало умови. Наприклад, розширило коло претендентів, якими можуть також бути недержавні неприбуткові організації або релігійні товариства. Крім того, відомство збільшило максимальний розмір субсидії на одну особу в квартирі.

На ремонт та обладнання квартир міністерство виділило не більше 150 тисяч крон на одну особу, спочатку це було 120 тисяч крон. Йдеться про квартири, які раніше не були технічно пристосовані для проживання людей. На ремонт приміщень претенденти можуть взяти максимум 40 тисяч крон на особу.