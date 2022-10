České firmy nabírají cizince. Lákají je na život levnější než na Západě

Například asociace ABSL, která sdružuje asi 350 firem v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb (např. Microsoft, Telecom, SAP, Siemens, DHL, Rohlík…) a zaměstnává téměř 150 tisíc lidí, uvádí, že v jejích firmách pracuje více než 40 procent zahraničních pracovníků. Tři čtvrtiny z nich pocházejí ze zemí Evropské unie.

„Náš sektor v současnosti zaměstnává téměř desetinu všech zahraničních pracovníků v ČR, a je tak největším českým zaměstnavatelem cizinců. Protože centra stále rozšiřují záběr a služby poskytují do rostoucího počtu zemí, tento trend bude ještě posilovat. Hledají zejména IT specialisty, datové analytiky či jazykově vybavené pracovníky v personalistice nebo financích,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL.

V podnikových a IT oborech bude podle odhadu asociace ABSL pracovat za tři roky 200 tisíc lidí.

Appleton počítá dále s tím, že do roku 2025 má v tomto oboru přibýt dalších 50 tisíc pracovních míst, a předpokládá se, že polovinu z nich obsadí cizinci, nejčastěji právě ze západní Evropy.

„Aktuálně nabízíme 30 volných pracovních míst a jednu placenou stáž pro studenty s tím, že bychom ještě do konce tohoto roku rádi nabrali 10 až 15 nových lidí. Příští rok plánujeme navýšit počet zaměstnanců o desítky lidí i z důvodu nově vyhraného projektu, který bude vyžadovat větší objem pracovních sil,“ říká její ředitel Martin Silvička.

Čím však mohou české firmy konkurovat v nabídkách práce těm západoevropským? Cizinci přicházejí podle asociace do České republiky z mnoha důvodů. Pro uchazeče ze zemí západní Evropy, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie či Francie, jsou hlavními důvody kariérní příležitosti, kterých je v jejich domovských zemích s vysokou nezaměstnaností mezi mladými málo. Metaforicky si tak mohou připadat jako velké ryby v malém rybníce, což je příjemnější pocit než být malou rybou ve velkém rybníce.

Ramirez, který přišel do hlavního města ze Španělska, když mu bylo 25 let, se domnívá, že ve své rodné zemi by takové kariérní možnosti neměl. „Díky tomu, že mě obklopovalo mnoho talentovaných lidí, jsem se hodně naučil a mohl jsem růst. Česká republika je pro lidi s ambicemi jedním z nejlepších míst na světě. Kdo bude tvrdě pracovat, najde příležitost k vybudování skvělé kariéry,“ je přesvědčen 31letý Španěl.