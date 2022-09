Pokryje vám mzda inflaci? Zjistěte, kde získáte za stejnou práci víc peněz

Firmy se letos snaží svým zaměstnancům přidávat. Vysoká inflace, která za červenec dosáhla meziročně 17,5 procenta, však jejich plány hatí a reálně mzdy spíše klesají. Existují však zaměstnání a regiony, kde i dnes reálný výdělek roste. Vyplývá to z průzkumu mezd společnosti Grafton Recruitment, který zmapoval téměř 300 různých profesí z osmi oborů ekonomiky ve 13 regionech České republiky.

V následujícím přehledu se dozvíte, co se děje na pracovním trhu v osmi důležitých oborech ekonomiky. Z výběru 29 konkrétních profesí si budete moci udělat obrázek o tom, zda je výhodné se kvůli vyššímu výdělku stěhovat, nebo je rozdíl ve mzdách tak zanedbatelný, že to nestojí za to.