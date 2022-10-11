Вєрка Сердючка підтримає Україну запальним концертом у Празі

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Незабаром жителі Праги зможуть насолодитися живим виконанням улюблених композицій від харизматичної, веселої і дотепної Вєрки Сердючки.
23 листопада виконавиця виступить із благодійним концертом у Празі. Частина коштів, виручених від продажу квитків, піде на потреби постраждалих від російського вторгнення в Україну.
За словами організаторів концерту, гурт «Verka Serduchka & band» приїде у повному складі. «Ми абсолютно впевнені, що жодна людина не всидить на місці. Це вибухова суміш улюблених хітів, гумору та приголомшливого живого виконання. Саме тому ось уже 30 років цей артист збирає аншлаги у найпрестижніших залах та аренах по всьому світу», - зазначили вони.
Концерт відбудеться 23 листопада о 20 годині на концертному майданчику «Lucerna» за адресою Štěpánská 61, Praha 1.
Квиток на концерт можна придбати ТУТ. Для дітей до 5 років вхід безкоштовний.