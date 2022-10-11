Вєрка Сердючка підтримає Україну запальним концертом у Празі

За словами організаторів концерту, гурт «Verka Serduchka & band» приїде у повному складі. «Ми абсолютно впевнені, що жодна людина не всидить на місці. Це вибухова суміш улюблених хітів, гумору та приголомшливого живого виконання. Саме тому ось уже 30 років цей артист збирає аншлаги у найпрестижніших залах та аренах по всьому світу», - зазначили вони.