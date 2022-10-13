«Картина може врятувати життя». Українка продає свої роботи, щоб допомогти ЗСУ

Українка Наталя Мізюкина родом з міста Южне, що недалеко від сонячної Одеси. До Праги жінка приїхала наприкінці минулого року. «Це був мій свідомий вибір. Тут в університеті навчався син, і ми планувала дати освіту й доні. Російська навала на Україну не заскочила мене і мою родину зненацька. Ми з чоловіком розуміли, що вона буде. Але щоб так підступно і масштабно, ми й гадки не мали», – розповіла Наталя.

Після початку нової фази війни чоловік Наталі вступив до лав Збройних сил України. Жінка зазначає – по-іншому не могли, адже «він вже пройшов АТО як доброволець, тому рішення могло бути лише таким».

Головне – внести свій вклад у нашу Перемогу

Наталя з двома дітьми залишилася в Празі і почала активно долучатися до різних проєктів. Маючи за плечима освіту дитячого психолога, психолога-консультанта, в Інстаграмі жінка почала безкоштовно консультувати українок, які разом із дітьми тікали від російських ракет.

«Пам'ятаю, як після двох тижнів консультації однієї харків’янки я допомогла їй морально зібратися і виїхати з донькою з міста. Як ми з нею разом «їхали» через всю країну під час евакуації до Львова. Дівчата провели важкі, страшні дні в потязі з купою людей, без світла. Але вони, слава Богу, врятувалися. Це був незабутній момент першого місяця війни», - розповіла українка.

Наталя співпрацювала з центром допомоги в Празі 4, де жили перші українські біженці. «Там я почала допомагати з розселенням людей, розміщувала оголошення у Фейсбуці. І так допомогла кільком десяткам українців», - згадує Наталя.

Але на цьому вона не зупинялася, а продовжувала й надалі підтримувати українців. Серед її врятованих був і маленький Діма, який після поранення міною у Києві пережив десять операцій. «Його рятували в столичному Охматдиті, а потім привезли до празької лікарні «Мотол». Я допомагала йому з мамою чим могла: писала про них у Фейсбуці, зверталася до колишнього посла України в Чехії Євгена Перебийноса, збирала кошти, поки їм не виплатили соціалку, а також щотижня возила борщ, сирники і щось смачненьке. Нині це сонечко ходить до дитячого садка, а його найсильніша в світі мама вчить чеську, дбає про нього і готується до нового витка у житті», - розповіла Наталя зі сльозами на очах.

Нині жінка продовжує підтримувати українських біженців у Празі, працюючи психологом-консультантом у центрі «Світло», а також надаючи допомогу онлайн. За словами Наталі, останнім часом люди звертаються до неї не з тривогами і страхами, а з більш глибинними проблемами. «Кожна розкрита душа для мене - це безцінний божий дар. Допомогти людині у скрутну мить - це єдине, що я нині відчуваю за необхідне робити. Адже цього вимагає час», - зауважила Наталя.

Допомогти людині у скрутну мить - це єдине, що я наразі відчуваю за необхідне робити Українка Наталя Мізюкина

На підтримку української армії

Наталя має власну прекрасну колекцію картин, написаних ще до початку російської агресії в Україні. Її роботи передають атмосферу українських пейзажів, що захоплюють, надихають і закохують, - Чорне море, Карпатські гори. Є поміж них і натюрморт з херсонським кавуном, який є символом боротьби українців за Херсонську область.

Прагнучи допомогти українським родинам, а також волонтерському штабу свого рідного міста Южне, Наталя вирішила продавати картини.

Foto: З архіву Наталі Мізюкиної. З-поміж картин Наталі «Херсонський кавун» займає особливе місце.

«Приклад у продажі картин на підтримку української армії мені надав друг та вчитель, відомий чеський художник українського походження Олександр Оніщенко. Наприкінці весни на Вацлавській площі він продав один свій шедевр за шалену суму. Гроші, звісно, пішли на ЗСУ. Я раптом подумала, що можу теж щось таке зробити. І вирішила спробувати», - розповіла жінка.

Foto: З архіву Наталі Мізюкиної. Картина «Самотнє вітрило».

Наразі, за словами Наталі, продалося лише три її картини, але українка сподівається, що й інші роботи прийдуться комусь до вподоби. «Кожна картина може врятувати чиєсь життя, тому йдемо до Перемоги разом», - підсумувала українка.