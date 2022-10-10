Майже вісім місяців життя за кордоном: як живуть українці у Чехії

Článek
Більше 440 тисяч – таку кількість віз із початку російського вторгнення видав уряд Чехії біженцям з України. Однак точна кількість українських переселенців, які нині проживають у республіці, невідома. За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, станом на кінець серпня у країні їх було понад 300 тисяч.
Дехто вже повернувся додому, а хтось попрямував до іншої європейської країни у пошуках кращого життя. Редакція поспілкувалася з українцями, які вже розповідали нам свої історії і досі залишаються в Чехії. Ми запитали, як змінилося їхнє життя за ці майже вісім місяців, чому вони навчилися та чого їм бракує.
Історії деяких жінок ми розповідали тут:
Чуже середовище, важка адаптація, незнання мови. Ці та інші аспекти були основними перешкодами наших героїнь на початку березня – саме тоді, киянка Тетяна, харків’янка Наталя з донькою Златою і запоріжанка Єлизавета опинилися у Чехії. Відтоді пройшло сім місяців, і нині березневе розгублення у голосі змінилося на чіткість дій і впевненість.
Наталя досі працює операторкою на молочному заводі «Bohe milk», а її 13-річна донька ходить до чеської школи, де, за словами мами, дівчинці дуже подобається. «У школі її поважають і цінують як діти, так і вчителі. До нас всі дуже гарно ставляться», – радіє жінка. Пощастило Наталі і з роботодавцем, який допоміг їй із вирішенням різних питань, а також українці, які вже давно проживають у Чехії.
Тим, хто приїздить сюди лише на кілька місяців, Наталя радить: «Не забувайте поважати країну, яка вас прихистила, людей, їхні звичаї». У разі виникнення проблем жінка закликає українців звертатися до україномовних структур, де переселенцям завжди готові надати належну допомогу.
За такою допомогою зверталася і 22-річна Ліза. Україно- та англомовних лікарів дівчина знаходила через спеціальний сайт для українців, а відповіді на питання дізнавалася в інтернеті на різних інформаційних платформах для біженців. «Не бійтеся ставити запитання, шукати інформацію, в інтернеті все доступно», – радить запоріжанка.
Чехам і українцям вдячна і Тетяна Володіна, яка приїхала до Чехії з чоловіком і трьома синами. «Наш трирічний син нарешті пішов до дитячого садочка», – ділиться жінка. Каже, влаштувати його було дуже складно, оскільки місць у державних садках не було. «Велика подяка чехам, які допомагають нам з початку нашого перебування у Празі».
Найголовнішою проблемою, за словами Наталі, залишається мовний бар’єр. Проте жінка може похвалитися і успіхами – задля вдосконалення вона почала відвідувати безкоштовні мовні курси і наразі задоволена. «Це дуже цікаво. Незвично знову бути за партою», – зізнається з посмішкою.
Наталя зазначає, за ці майже вісім місяців ставлення чехів до українців не змінилося. Всі добрі, привітні, допомагають. Про це говорить і Тетяна: «Ті, хто підтримував Україну і українців із самого початку, продовжують це робити і надалі».
А ось Ліза вважає, що настрої у чеському суспільстві стали дещо іншими. «Судячи з мітингів, які проходили нещодавно в Празі, чехи, мабуть, не очікували, що війна – явище затяжне. Думаю, вони бояться, що після закінчення війни українці не повернуться додому», – ділиться думками українка, додаючи, що особисто вона не зіштовхнулась з різкими змінами ставлення до себе.
Українки мріють про якнайшвидшу перемогу своєї Батьківщини над російським агресором. Єлизавета переконана – одразу ж повернеться до рідного дому, адже не бачить свого майбутнього у Чехії. «Я хочу платити податки та розвиватись у своїй країні. Я і надалі віддалено працюю в українській IT-компанії. Я не готова бути емігранткою, мені ніколи цього не хотілось», – каже вона. Дівчина зізнається, ресурсу на інтеграцію до нового суспільства, вивчення мови, розуміння менталітету, що є так необхідним для адаптації у новій країні, у неї немає.
Однак Наталя не поспішає давати остаточну відповідь на це питання. «Я дуже хочу, щоб закінчилася війна і Злата знайшла своє місце в Європі. Розумію, що зараз саме такий час, коли повернення до зруйнованої країни їй нічого не дасть. Тому я хочу, щоб донька навчалася у Чехії та продовжувала розвиватися», – розповіла виданню Наталя ще у серпні. Це питання залишається складним і сьогодні, зізнається українка.
А ось сім’я Володіних планувала залишатися у Празі, проте зараз з упевненістю кажуть – повертатимуться до рідного Києва. Проте коли це станеться, поки не знають.