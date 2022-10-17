Протестувальники у Празі: Маємо віддати Україні половину нашої техніки

На Вацлавській площі відбулася чергова демонстрація. Від останніх двох вона відрізняється кількістю учасників – цього разу на головну площу Праги прийшли десятки чи сотні людей. У центрі столиці виднілися українські прапори, а поряд з ними були прапори Чехії та Євросоюзу.

Це було зібрання передусім україномовних людей, які прийшли підтримати захисників України. Проте у заході взяли участь і чехи, які говорять про необхідність максимально підтримувати Україну, виступають проти демонстрацій, що відбувалися раніше, а також страху з підвищення цін.

Молодик у піджаку, який представляється як Віценц Боучек, розповідає про те, що на початку російського вторгнення брав активну участь в організації заходів на підтримку України.

«На початку ми відчували, що зробили максимум, але після попередніх демонстрацій на Вацлавській площі утворився поганий медіа-образ чеського суспільства», – каже Вінценц, пояснюючи, що зараз він зробив найменше, що міг, і особисто прийшов підтримати мітинг.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Вінценц Бучек на демонстрації на підтримку України.

«Це добре, що сьогодні тут стільки людей. Проте мені прикро, що багато людей вийшло на попередні акції», – продовжує він.

За словами Вінценца Бучека, неправильно пов’язувати невдоволення підвищенням цін із підтримкою Росії. «Я не знаю, чи це результат роботи дезінформаційної сцени…», – розмірковує він, додаючи, що зростання цін впливає і на нього, але його життю це не загрожує.

Власні кошти надсилає Україні

Інший учасник ставиться до прихильників Росії категоричніше. «Потрібно боротися з дезінформацією. Це шкодить нашій країні, шкодить усім. Мене непокоїть те, що вони демонстрували проти України», – описує Мартін Пршібіл і каже, що волів би відправити прихильників Росії до Росії.

На демонстрацію чех прийшов лише у футболці та з сумкою через плече, а запитання про те, чому він вирішив взяти участь у протесті, вважає безглуздими. «Тому що я в Празі. Допомагаю купити зброю для України!» – гордо каже він, а згодом показує журналісту підтвердження, що надсилає десятки тисяч сум, зазначаючи, що йдеться про його особисті фінанси.

«Підвищення цін вплинуло на мене, але за цим є певний причинно-наслідковий зв’язок. Рушієм є Путін. Це росіяни завдавали тут шкоди протягом, можливо, сотень років», – каже Мартін Пршібіл.

Водночас він розповів кореспонденту, що заступився за дівчину, яка збирала гроші, а поліцейські дорікали їй у відсутності всього необхідного для збору.

Ми маємо відправити половину військової техніки

Даніел Конопач, який стояв із банером «Гітлер 1939, Путін 2022», також пояснив, чому він прийшов на акцію.

«Це правда, що тут були й інші демонстрації, де б вам відповіли по-іншому. Однією з моїх причин є почуття справедливості», – каже чоловік, маючи на увазі те, що багато людей не хочуть прийняти той факт, що війна стосується і їх. Крім того, він кілька разів згадує ситуацію у Франції напередодні Другої світової війни.

«Я також намагаюся вилучити можливість війни. Вона маловірогідна, я не знаю, десять відсотків, але маловірогідною вона була й для французів у 1938 році», – каже він, підкреслюючи, що якби вони підготувалися краще або почали раніше воювати проти нацистської Німеччини, можливо, наслідки були б не такими відчутними.

Foto: Petr Švihel, Seznam Zprávy Піти і підтримати Україну на площу для Даніеля Конопача було питанням справедливості.

За словами Даніеля Конопача, чеський уряд зараз робить недостатньо. «Я вважаю, що ми повинні відправити туди (до України - ред) хоча б половину нашої військової техніки. Для того, щоб захистити себе, і якщо ми не хочемо поставити на кон наші життя, ми повинні поставити на кон техніку», – каже учасник демонстраіції, додаючи, що на відміну від країн, які межують з Росією, Чехії пряма небезпека не загрожує.

У мітингу також взяв участь батько з маленькою донькою на плечах, який розмахував українським прапором. Він представився Петром і трохи соромився розмовляти з журналістом. Під час розмови донька наполягала, що хоче піти, але згодом передумала й захотіла залишитися.

«Мені не подобається те, що робить Росія. Ми приїхали до Праги на вихідні, і я хотів прийти сюди подивитись, а також хочу сходити туди по футболку», – каже чоловік, дивлячись у бік стенду «Подарунок для Путіна», де продавали одяг з різною символікою.

Петр каже, що його батько, навпаки, проросійський. «Вдома ми це не обговорюємо. Це не має сенсу», – каже він, зазначивши, що зростання цін також сильно вплинуло на нього. Проте це не змінює його переконання, що Україні потрібно допомагати.