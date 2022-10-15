Ціни на продукти харчування в магазинах продовжують стрімко зростати. Ми порівняли ціни на початку року та через дев’ять місяців у чотирьох великих магазинах: «Lidl», «Penny Market», «Albert» та «Tesco». Результат?

Знайти продукти, які не подорожчали, – справжнє випробування. Одним із небагатьох винятків, де цінник залишився незмінним, є чай. Але на більшість товарів ціни зросли на десятки відсотків.

Кілька прикладів: кристалічний цукор марки «Tesco» подорожчав на десять крон і тепер коштує 30 крон, ціна на соус «Panzani Carbonara» у скляній банці зросла з 93 на 115 крон, а на соняшникову олію «Deliol» з 50 на 80 крон. Ціни на ці категорії товарів стрімко зростають і у інших мережах магазинів.

На 5-10 крон більше доводиться платити за сири або м'ясну нарізку. Крім того, ціни зростають на м’ясо, молочні продукти, борошняні вироби, кондитерські вироби та основні продукти харчування.

Зауважимо: ми не порівнювали ціни різних мереж магазинів, а лише різницю у ціні на ідентичні товари 3 січня та 4 жовтня 2022 року.

Перегляньте, як змінилися ціни з нового року :

(Натисніть на перший знімок і гортайте праворуч за допомогою стрілочки)