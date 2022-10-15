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ZprávyУкраїнські новиниПодивіться, як зросли ціни у Чехії. Хліб подорожчав на 15 крон, олія – на 30

Подивіться, як зросли ціни у Чехії. Хліб подорожчав на 15 крон, олія – на 30

Філіп Горачек, Дарина Дзюба
Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy

Ціна на соняшникову олію «Deliol» у магазині «Tesco» зросла на тридцять крон.

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8:00

Як змінилися ціни на продукти харчування за дев'ять місяців з початку року? У магазинах стрімко подорожчало практично все. Ціна на хліб зросла з 30 на 45 крон, цукор – з 20 на 30, а упаковка яєць нині коштує на 18 крон дорожче.

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Ціни на продукти харчування в магазинах продовжують стрімко зростати. Ми порівняли ціни на початку року та через дев’ять місяців у чотирьох великих магазинах: «Lidl», «Penny Market», «Albert» та «Tesco». Результат?

Знайти продукти, які не подорожчали, – справжнє випробування. Одним із небагатьох винятків, де цінник залишився незмінним, є чай. Але на більшість товарів ціни зросли на десятки відсотків.

Кілька прикладів: кристалічний цукор марки «Tesco» подорожчав на десять крон і тепер коштує 30 крон, ціна на соус «Panzani Carbonara» у скляній банці зросла з 93 на 115 крон, а на соняшникову олію «Deliol» з 50 на 80 крон. Ціни на ці категорії товарів стрімко зростають і у інших мережах магазинів.

На 5-10 крон більше доводиться платити за сири або м'ясну нарізку. Крім того, ціни зростають на м’ясо, молочні продукти, борошняні вироби, кондитерські вироби та основні продукти харчування.

Зауважимо: ми не порівнювали ціни різних мереж магазинів, а лише різницю у ціні на ідентичні товари 3 січня та 4 жовтня 2022 року.

Перегляньте, як змінилися ціни з нового року :

(Натисніть на перший знімок і гортайте праворуч за допомогою стрілочки)

Foto: Filip Horáček, Seznam Zprávy

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